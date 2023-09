"Kralj" šljake Rafael Nadal se vraća na teren da napadne olimpijsko zlato!

Španskom teniseru Rafael Nadal predviđaju povratak na teren uoči Rolan Grosa.

Izvor: Profimedia

Španski teniser Rafael Nadal je dugo na puzi zbog povrede i sada se sprema njegov dugo očekivani povratak na teren. Mnogi su nestrpljivi da vide kada će Nadal konačno nastaviti svoju karijeru, a slavni njemački teniser Boris Baker jedva čeka da vidi duel dva najveća rivala.

Bivši trener Novaka Đokovića prognozira povratak Nadala s namjerom da osvoji Rolan Gros, ali i najavljuje borbu Španca za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu koje će se igrati na šljaci na istim terenima gdje se održava i drugi grend slem sezone.

"Ne vraća se da igra prvo ili drugo kolo, već da osvaja turnire. Njegov krajnji cilj će uvijek biti Pariz, vjerovatno će biti Olimpijske igre koje će se igrati na šljaci na Rolan Garosu. U početku možda doživi nekoliko poraza, ali ako ostane zdrav i odigra deset, 15 mečeva, ja se nikada ne bih kladio protiv njega na šljaci", rekao je Beker.

Ukoliko ove prognoze ugledaju svjetlost dana, Novak će imati pune ruke posla sljedeće godine u Parizu, ukoliko sve bude išlo po planu na Olimpijskim igrama. To je jedinstvena prilika da Novak osvoji zlato, jer do sada ima "samo" bronzanu medalju koju je osvojio u Pekingu 2008. godine. Nikada nije krio da mu je to jedan od najvećih ciljeva u karijeri, a čak iako ne uspije u tome, planira da se takmiči do 2028. u Los Anđelesu.