Beker ima zabranu - ne može na Vimbldon

Boris Beker ima zabranu dolaska na Vimbldon.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Boris Beker ima zabranu i ne može da prisustvuje Vimbldonu ni naredne godine. Ni ove godine nije mogao, a to se neće promijeniti. Prema pisanju britanskih medija takva odluka donesena je kada je prebačen iz britanskog u njemački zatvor i to su uslovi koji su navedeni u presudi.

Kako se navodi on neće moći da uđe u Britaniju, pa ni da bude dio najprestižnijeg grend slema zbog toga. Doduše, ističe se i da "situacija može da se promijeni samo ako dođe do promjene detalja presude."Djeluje da su male šanse da se tako nešto dogodi.

Podsjetimo, Beker je bio osuđen na dvije i po godine zatvora zbog utaje poreza i finansijskih malverzacija. Bio je u dva britanska zatvora, pa je poslije toga deportovan u Njemačku i tamo je ubrzo pušten.

"Kao što sam rekao, ono što se dešava u zatvoru ostaje u zatvoru, to je drugačiji svijet, možete to da podijelite samo sa drugim zatvorenicima jer neko iz spoljašnjeg svijeta ne bi vjerovao. Opasno je, uvijek morate da gledate preko ramena, ne znate ko je u susjednoj ćeliji", rekao je Beker u jednom od ranijih intervjua. Inače, on je od nedavno postao trener Holgera Runea.