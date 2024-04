Borac m:tel dočekuje Vogošću: Banjalučani žele pobjedu za miran finiš sezone

Do kraja sezone u Premijer ligi BiH ostala su još tri kola, a "crveno-plavi" odigraće još dva meča (u posljednjem kolu slobodni).

Rukometaši Borca m:tel ugostiće Vogošću u 24. kolu Premijer lige BiH i eventualnim trijumfom "zacementirali" bi drugu poziciju i tako mirno dočekali finiš sezone.

Trener Irfan Smajlagić ponovo se susreće sa problemima sa dvoranom, jer će ovaj duel biti odigran u subotu u banjalučkoj dvorani "Centar" od 20 časova.

"Utiče to loše jer gubite ritam, naviknete organizam na jednu dinamiku treninga, svakodnevno imamo dva treninga i onda dođete u situaciju da imate termine koji nisu ni za ručak ni za odmor. Adaptacija ekipe i cijelog stručnog štaba na tu satnicu je neobična. Ali moramo da prihvatimo te uslove i radimo kako najbolje možemo ili da kukamo. Sve to stvara i karakter igrača i može pozitivno da utiče na nas", rekao je Smajlagić u najavi meča.

Zatim se okrenuo sutrašnjem rivalu i onome što očekuje njegovu ekipu u derbi ovog kola.

"Dolazi nam protivnik koji ima kvalitet koji zahtijeva respekt, ekipu koja je predstavljala bh. rukomet u Evropi, iskusna ekipa, ali nezavisno od njih, mi tražimo svoju najbolju igru. Ostali smo dužni, izubili smo bodove u Vogošći tako da imamo više različitih motiva za ovu utakmicu", dodao je trener Borca m:tel.

Tokom cijele sezone Borac m:tel ima probleme sa dvoranom, kako za treninge, tako i za same utakmice.

"Evidentno je da smo imali probleme sa dvoranom, toliko trenažnih procesa van 'Borika' i morali smo se adaptirati, tako da je to problem na koji smo se već navikli. Dovesti igrača u formu u dužem vremenskom periodu je umijeće. Dolazi do punjenja, pražnjenja i biće veliki izazov u narednih mjesec dana jer posljednje kolo ne igramo i tu ćemo tražiti jedan način priprema i pokušati da osvježimo ekipu. Finiš je sezone i treba da budemo energetski puni, tako da će biti interesantno naći miks svježine i snage. Nastojaćemo da igrači u završnici budu u što idealnijem stanju", naglasio je Smajlagić.

Vladan Đurđević smatra da su bodovi protiv Vogošće i te kako bitni za "crveno-plave".

"Bliži se kraj sezone, poprilično je jasna situacija na tabeli, ali opet nije manje važna utakmica od bilo koje od prethodnih. Bitni su nam bodovi da zadržimo drugo mjesto i nastavimo pobjednički niz i pripremamo se za Kup BiH. Poslije devet mjeseci rada, polako se kockice slažu, što smo pokazali u prethodnim kolima, gdje smo vezali par pobjeda. Mislim da ćemo tako nastaviti i sezonu završiti bar sa jednim trofejom", poručio je Đurđević.

I Vladislav Zalevski uvjeren je u pobjedu u sutrašnjem meču.

"Sutra nas čeka dobra utakmica. Mislim da smo spremni. Izgubili smo prošlu utakmicu protiv Vogošće i smatram da je to dodatni razlog da slavimo sutra. Za nas je to važna utakmica protiv kvalitetnog protivnika, ali sam siguran da znamo kako da dođemo do pobjede u ovom meču", rekao je Ukrajinac iz redova Borca m:tel.

Podsjetimo, Izviđač je već ovjerio titulu, Borac m:tel uz utakmicu više je drugoplasirani sa 31 bodom, dok je Vogošća trenutno šesta sa 22 bodova.

Banjalučane do kraja sezone, osim sutrašnjeg duela, očekuje i meč sa Hercegovinom u Nevesinju, a u posljednjem kolu su slobodni.

