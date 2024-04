Poznat datum početka suđenja oko poslovnog prostora! "Vjerujemo u sudski sistem, ali neke stvari nam se ne sviđaju!"

Direktor Borca m:tel govorio je na konferenciji za novinare o problemu koji već dugo egzistira.

"29. maja počinje suđenje po tužbi za raskid ugovora gdje je određeno pravno lice kupilo 2.000 kvadrata, a uknjižilo 2.300. Podnijeli smo tužbu, čekamo godinu i više dana da taj predmet dođe na red. Prvobitno je bila zadužena sudija Draženka Kudra, koja je poznata kao dobar i pravičan sudija, ali nam je prije mjesec i po dana javljeno da je došlo do promjene sudije i da je sada glavni sudija Jelena Garača i da će ona voditi taj proces. Ne sumnjam u njenu pravičnost i vjerujem u sudski sistem Republike Srpske, ali mi ćemo tražiti od suda da nam obezbijedi najveću salu za suđenje kako bi svi zainteresovani to mogli da gledaju, kako mediji, tako i navijači Rukometnog kluba Borac, bivši igrači, da vide to suđenje uživo", rekao je operativac banjalučkog kluba, istakavši:

"Bitno je napomenuti da je ovaj prostor kupljen od sredstava Rukometnog kluba Borac, ali i sredstava Grada Banjaluka. Nismo nikad pozivali na bilo kakve nerede, ali ćemo sigurno, ako se dese bilo kakve malverzacije i pokušaj uticaja na svjedoke za šta već imamo informacije, organizovati dosta veće proteste nego u januaru 2023. godine. Sudije će raditi svoj posao najbolje što mogu, ali nam se ne sviđa to što se tik pred suđenje mijenjaju sudije i što se dešava da nam neki od potencijalnih svjedoka kažu da su imali neke pozive."

Branković je najavio i da će Borac m:tel organizovati likovni konkurs na temu pokušaja oduzimanja poslovnog prostora klubu.

"Pozvaćemo sve grafičare, karikaturiste da dostave svoje radove, gdje ćemo na kraju napraviti izložbu i na kraju nagraditi najbolje radove, čisto da ostane trag šta se dešavalo, da i kroz humor skrenemo pažnju na ovo što se dešava u Banjaluci."

Banjalučke rukometaše krajem maja očekuje završnica Kupa BiH, a prema Brankovićevim riječima, klub je aplicirao za organizaciju završnog turnira.

"Rukometni klub Borac je konkurisao i naveo da će ispoštovati sve uslove koji su navedeni. Po nekom nepisanom pravilu koje smo imali do sad, sad je red na klub iz Republike Srpske da organizuje završnicu Kupa BiH. U skladu sa tim, možemo više da se nadamo da će Kup biti u Banjaluci. Pored toga, konkurisao je i Ženski rukometni klub Borac, tako da bi taj vikend bio praznik rukometa. Igralo bi se šest kvalitetnih utakmica, isto toliko sudijskih parova, dosta rukomentih radnika i menadžera bi bilo, te navijača, što bi svakako doprinijelo razvoju rukometa i sporta, kako bi Banjaluka bila centar rukometa. U ponedjeljak će biti otvaranje ponuda, u 15.00 časova, te će Upravni odbor i komesar da odluče gdje će se igrati. Iskreno, iz navednih razloga bih volio da to bude Banjaluka, mi ćemo se maksimalno spremiti da budemo dobri domaćini i da na terenu osvojimo taj Kup BiH."

