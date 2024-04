Slavlje u "Boriku", Borac m:tel bolji od Konjuha

Banjalučani upisali 13. pobjedu u rukometnoj Premijer ligi BiH.

Izvor: Mondo - Nebojša Šatara

Banjalučki Borac m:tel savladao je Konjuh 27:25 (15:12) u 22. kolu Premijer lige BiH, te tako stigao do 13. pobjede u prvenstvu.

Tim Irfana Smajlagića prekinuo je tako dobru seriju kluba iz Živinica, koji je prethodno vezao četiri pobjede, a ukupno pet utakmica bez poraza. Ipak, u "Boriku" nije imao snage da nastavi taj niz, a Banjalučani su vodili cijelu utakmicu.

Na početku susreta viđena je izjednačena igra do 4:4, nakon čega je uslijedila serija domaćih 5:1, te je Borac došao do 9:5. Dobrom igrom domaći su do poluvremena sačuvali vođstvo i na odmor otišli sa tri gola prednosti - 15:12.

Banjalučani su i u nastavku držali rastojanje, ali je Konjuh opasno zaprijetio i u 43. minutu prišao na na samo gol zaostatka (20:19). Ipak, nakon mini-serije 2:0 "crveno-plavi" ponovo su stekli sigurno vođstvo i sačuvali ga do kraja. Na isteku 60. minuta na semaforu je stajalo 27:25.

Najefikasniji u pobjedničkom timu sa osam golova bio je Nedim Hadžić, dok je jedan manje postigao Andrej Klimavec. Kod konjuha se sa šest golova istakao Anes Bečić.

PREMIJER LIGA BIH - 22. KOLO:

Čapljina - Goražde 33:41

Borac m:tel - Kornjuh 27:25

Subota:

Gračanica - Sloga (17.00)

Krivaja - Izviđač (19.00)

Hercegovina - Vogošća

Leotar - Sloboda (20.00)

Slobodan: Maglaj.

TABELA: Izviđač 34, Borac m:tel 29, Gračanica 24, Leotar 23, Sloboda 22, Vogošća 22, Konjuh 22, Krivaja 20, Goražde 16, Sloga 16, Maglaj 16, Hercegovina 10, Čapljina 2.

(MONDO)