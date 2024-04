Borac m:tel dočekuje Konjuh: Probijena mentalna blokada, a "crnih minuta" ima i u Ligi šampiona

Rukometaši Borca m:tel u petak od 20 časova dočekuju Konjuh u 22. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Banjalučani su u dobrom momentumu nakon što su deklasirali Slogu iz Doboja, a onda i nanijeli prvi poraz Slobodi u tuzlanskom "Mejdanu" u šampionatu BiH.

Trener crveno-plavih Irfan Smajlagić (konačno) je javno pohvalio svoje igrače, istina "na kašičicu", ali opet bolje išta nego ništa.

"Radili smo dosta korektno na treninzima ove sedmice, nakon dosta teških utakmica koje smo imali u prethodnom periodu ne toliko u smislu 'fizike' nego psihološke stabilnosti. Svaka utakmica je imala svoju 'težinu', a ova u Tuzli i rezultatski i psihološki. Da igrači u glavama razbiju mentalnu barijeru, da probamo da anuliramo oscijacije u igri. U pojedinim dijelovima gubimo kontrolu, fokus i koncentraciju, sve ono što ne bismo trebali da radimo. Mislim da sada ulazimo u jedan završni dio i da smo stekli samopouzdanje, koje osjećam kod igrača. Shvatili su da ne zavise od bilo koga već isključivo od sebe, odnosno svoje partije na terenu. Osjećam da ekipa napreduje u mentalnom stanju, a s obzirom da se bliži završnica Kupa BiH i četiri kola u kojima želimo da zadržimo radnu etiku, motivaciju i da ostvarimo ciljeve koje možemo u ovom trenutku", rekao je Smajlagić.

Međutim, u sjajnoj seriji je i ekipa iz Živinica, koja je povezala čak sedam pobjeda i sigurno se neće predati bez borbe u Banjaluci.

"Svaka ekipa dolazi da ostvari najbolji mogući rezultat. Činjenica je da Konjuh ima dobru seriju od sedam pobjeda i da imaju određeni kvalitet. U našem kontekstu, najmanji problem je protivnik. Kada dovedem tim i igrače u stanje u kojem sam zadovoljan, onda ne osjećam preveliku zabrinutost, ali dovesti ekipu u takvo stanje je vrlo teško. Bitan je protivnik, imamo respekt protiv svakog i pripremamo nekakve segmente, ali fokus je na podizanju našeg kvaliteta individualnog, a onda i timskog".

Zašto se događaju "crne minute" Borcu m:tel?

Na prethodnom susretu protiv Slobode u Tuzli, Borac je vodio sedam razlike, na poluvremenu pet, a onda su Tuzlaci napravili preokret, poveli sa "plus dva" da bi na kraju Banjalučani ipak ostvarili minimalan trijumf. Zašto se događaju takve oscilacije, pojasnio je Smajlagić.

"Događa se to u sportu, nisu moji igrači izuzeci. To se događa u fudbalu ili košarci, gdje se vodi 20 razlike, pa na kraju izgubi. Događa se u Ligi šampiona, gdje su timovi top kvaliteta. Ovo je ista pojava, samo na nekom nižem nivou. Oscilacije unutar jedne ekipe postoje na svim nivoima kvaliteta, od Lige šampiona naniže, ali činjenica je i da je kvalitet doći do sedam razlike protiv Slobode. Postoje periodi koji su problematični na svakoj utakmici, ali radimo na tome. Osnovno je zadržati fokus i koncentraciju od prvog do posljednjeg minuta, a šta se događa u glavama igrača u tim momentima je vrlo teško reći. teško će i oni to da objasne. Bez obzira na sve, to da bi se anuliralo, zahtijeva taktičku disciplinu, fokusiranost i koncentraciju da svedemo greške na što manju mjeru. Grešaka će uvijek biti, ali ne smije ih biti vezanih. Kad to riješimo, onda ćemo biti dobri".

Bek crveno-plavih Nikša Petrović naglasio se da se u Banjaluci uvijek pita Borac bez obzira na ime rivala.

"Konjuh je imao dobar niz od sedam vezanih trijumfa, ali i mi smo u dobrom momentu, u 'Boriku' se mi pitamo, kao i uvijek. Nebitno ko nam dolazi u goste, sve zavisi od nas samih i vjerujem da ne bi trebalo da bude problema, ako ispoštujemo što se od nas traži", izjavio je Petrović.

KUP RS Banjalučani su naredne srijede trebali da budu gosti u Višegradu u okviru četvrtfinala Kupa Republike Srpske, ali klubovi su se dogovorili da taj meč bude odigran dva dana ranije (ponedjeljak, 16.30) u banjalučkoj dvorani Centar.

Njegov saigrač, pivot Amir Muhović podsjetio je da je i Borac u dobrom nizu rezultata.

"Gledamo sebe, dobro smo radili ove sedmice i osjećamo se veoma ugodno, naročito nakon dobrih rezultata u prvenstvu i Kupu BiH. Izbacili smo Izviđač, koji je imao maestralnu sezonu, nanijevši mu najveći poraz, potom smo prvi pobjedili u Tuzli, što nikom nije pošlo za rukom osim Krki u Evrokupu. Tako da smo i mi u dobrom nizu i vjerujem da smo favoriti u sutrašnjem meču, ali tu ulogu treba da opravdamo. Igramo u 'Boriku', nema razloga da se plašimo s obzirom da smo ih pobijedili i u Živinicama. Idemo na novu pobjedu sa što većom razlikom", dodao je Muhović.

Trofej za sportsku vječnost

Inače, konferencija za štampu u Borcu m:tel "pala" je na jedan jubilej - 48 godina od osvajanja titule šampiona Evrope.

"Na današnji dan 1976. godine crveno-plavi su ostvarili najveći uspjeh banjalučkog sporta, popeli su se na krov rukometne Evrope.

Pobjedom protiv danske Federicije rezultatom 17:15 ekipa sa klupe predvođena Perom Janjićem amnestirala se od sportskog zaborava.

U prepunoj dvorani Borik za Borac su igrali: Milorad Karalić, Zdravko Rađenović, Nedeljko Vujinović, Abas Arslanagić, Dobrivoje Selec, Momo Golić, Boro Golić, Nebojša Popović, Miro Bjelić, Rade Unčanin, Slobodan Vukša i Zoran Ravlić", saopšteno je iz banjalučkog kluba.