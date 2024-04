Trener Borca m:tel pred Slobodu: Rival nije bitan, problem su moji igrači - u razvoju su preskočili srednju školu!?

Rukometaši banjalučkog Borca m:tel u derbiju 21. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine gostuju tuzlanskoj Slobodi (subota, 17.00, BHT 1).

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Izabranici Irfana Smajlagića su u dobroj seriji.

Poslije plasmana na završni turnir u Kupu BiH, deklasirali su u Banjaluci ekipu dobojske Sloge, pa u dobrom raspoloženju putuju u Tuzlu na megdan ekipi Mirka Mikića, bivšeg trenera Borca m:tel.

"Na svakoj utakmici idemo na pobjedu, to je smisao sporta. Optimizam gradimo na radu i kvalitetu, pa u svaki meč idemo na trijumf. Kad izgubimo, pravimo analizu, da bismo ispravili te greške jer smisao sporta je pobjeda", rekao je Smajlagić u najavi meča.

Prema njegovim riječima, duel u tuzlanskom "Mejdanu" će crveno-plavi odigrati u najboljem mogućem izdanju i opet apostrofirao da ime protivnika nije bitno.

"Idemo da odigramo najbolje što možemo, a posljedica toga je rezultat. Nekad pobijedimo, nekad izgubimo, a smisao našeg rada je da imamo više trijumfa. Individualno da svaki igrač bude svakim danom bolji u odnosu na prethodni. Da im broj jedan bude rukomet, a sve drugo sporedno jer su profesionalci. Rival Sloboda je nezgodna, ali svi su nezgodni. Problem nije protivnik već moji igrači. Da dođu na nivo onoga šta vježbamo na treningu i kad to uspijemo, nećemo imati problema s protivnikom. A ako to ne uradimo, onda nam je svaki rival nezgodan. Ne postoji ekipa koju možemo da dobijemo sa angažmanom od 50, 60 %. Stalno se mora igrati na maksimumu i da radimo na sebi", dodao je trener Banjalučana.

S obzirom da Smajlagić često govori o individualnom i napretku tima, logičnim se nametnulo pitanje koliko je ostvaren u odnosu na prethodni duel sa Slobodom u dvorani "Borik", koji je okončan neriješenim rezultatom.

"U sportu nije sve progresivno. Nema garancije da smo duplo bolji poslije tri mjeseca ili šest već svako od igrača doživljava drugačije napore, i mentalne i fizičke. Očekujem napredak u odnosu na prethodni meč, ali to su uvijek amplitude rada i napretka. Ako pričamo o mjesecima, to je kratak period za napredak razvoja sportista, već za to su potrebne godine. Posebno ukoliko su preskočili 'srednju školu' i otišli na 'fakultet' u igračkom razvoju".

Desni bek crveno-plavih Amar Gračić je istakao da je duel sa Slobodom zaslužio epitet derbija 21. kola.

"Imamo priliku da zaokružimo ovu sedmicu treninga i prethodnih dobrih rezultata, ali fokus je isključivo na nama. Ako budemo svoji, ako budemo pravi, mislim da ne bi trebali imati problema u Tuzli niti do kraja sezone. U dobroj atmosferi dočekujemo meč i sigurno ćemo dati sve od sebe da ostvarimo pozitivan ishod, koji nam je izbjegao u prethodnom meču sa Slobodom u Banjaluci".

Miloš Nježić, desno krilo Borca m:tel, vjeruje da je za pobjedu u Tuzli neophodna koncentracija i želja.

"Očekuje nas teška utakmica jer je Sloboda kvalitetna ekipa, a osim toga igraju kod kuće i njihov trener Mirko Mikić će ih sigurno dobro pripremiti. Ali, imamo i mi kvalitet, dobro smo radili i trenirali. Ekipa, koja bude imala više koncentracije i želje, ostvariće pozitivan rezultat", istakao je Nježić.

Utakmica u Tuzli počinje u 17.00 časova, uz prenos na BHT1.

PREMIJER LIGA BiH - 21. kolo

Vogošća - Krivaja

Maglaj - Hercegovina

Sloboda - Borac m:tel

Sloga - Leotar

Goražde - Gračanica

Izviđač - Čapljina

Slobodan Konjuh.

TABELA: Izviđač 32, Borac m:tel 25, Gračanica 24, Sloboda 22, Leotar 22, Vogošća 22, Konjuh 22, Krivaja 18, Sloga 15, Maglaj 14, Goražde 12, Hercegovina 10, Čapljina 2.