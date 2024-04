Mirko Mikić pred dolazak Borca u "Mejdan": Sloboda ima obavezu da uvijek ide na pobjedu - tako je i sada!

Strateg Tuzlaka i bivši trener crveno-plavih najavio je subotnji derbi.

Najinteresantniji duel 21. kola Premijer lige BiH za rukometaše odigraće Sloboda i Borac m:tel, u subotu u tuzlanskom "Mejdanu".

I jedni i drugi pred posljednjih šest kola ravnopravno konkurišu za plasman na evropsku scenu. Tim bivšeg trenera crveno-plavih Mirka Mikića je petoplasirani, uz tri boda minusa za ekipom kojom komanduje Irfan Smajlagić.

"Spremamo se kao i svaki put do sada, sve ide u svom normalnom ritmu. Smatram da smo ovu sedmicu odradili dosta kvalitetno i nadam se da ćemo to sutra uspjeti da prenesemo na teren. Imamo danas još jedan trening, još jednu video analizu prije treninga i mislim da će to biti sasvim dovoljno da se napravi povoljan rezultat", rekao je trener Slobode u najavi meča, dodavši:

"Činjenica je da da RK Sloboda ima obavezu da svaku utakmicu ide na pobjedu, pogotovo kad se igra u 'Mejdanu' i protiv mnogo slabijih i jačih ekipa nego što je Borac. Tako će biti i ovaj put. Daćemo sve od sebe i pokušati popraviti utisak iz prethodnih duela gdje smo možda igrali nešto lošije nego što to možemo. Sutra, nadam se uz pomoć mnogo većeg broja publike nego što je to bilo do sada, probaćemo da ostvarimo jedan rezultat koji će nam dati vjetar u leđa za samu završnicu prvenstva", istakao je Mikić.

Utakmica u Tuzli počinje u 17.00 časova, uz prenos na BHT1.

PREMIJER LIGA BiH – 21. kolo

Vogošća – Krivaja

Maglaj – Hercegovina

Sloboda – Borac m:tel

Sloga – Leotar

Goražde – Gračanica

Izviđač – Čapljina

Slobodan Konjuh.

TABELA: Izviđač 32, Borac m:tel 25, Gračanica 24, Sloboda 22, Leotar 22, Vogošća 22, Konjuh 22, Krivaja 18, Sloga 15, Maglaj 14, Goražde 12, Hercegovina 10, Čapljina 2.

