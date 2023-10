Beker postaje trener "novog Đokovića"? Danac je zvijer, ali neko mora da mu smiri "ludu glavu"

Holger Rune pregovara oko novog trenera i to bi mogao da bude Boris Beker.

Izvor: Profimedia

Čuveni teniser Boris Beker, i nekadašnji trener Novaka Đokovića, mogao bi vrlo brzo da se vrati trenerskom poslu. Nakon što je krajem prošle godine pušten iz zatvora u kome je bio zbog finansijskih malverzacija, Beker se polako vratio na "male ekrane", a samim tim možda i u sport jer je navodno dobio interesantnu ponudu.

Danski teniser Holger Rune, koga mnogi nazivaju i novi Novak Đoković, objavio je na svom Instagramu fotografiju sa treninga u Monaku gdje je primijećeno da trenira upravo sa Bekerom. To je "potpalilo" sumnje da bi uskoro moglo da dođe do angažmana koji bi svakako pomogao i samom Nijemcu da otplati dugove, međutim za sada nema nikakvih zvaničnih informacija da li je to bio samo slučajan susret ili početak saradnje.

Rune važi za jednog od najtalentovanijih tenisera današnjice, osvojio je do sada četiri turnira, a najveći je svakako masters u Parizu iz prošle godine kada je pobijedio Novaka Đokovića protiv kog inače ima skor 2-1. U posljednje vrijeme je igrao loše i imao je problem sa temperamentom koji bi Beker mogao da "umiri".

Podsjetimo, Beker je osvojio šest grend slem titula tokom karijere, dok je od 2013. do 2016. godine bio trener Novaka Đokovića i to je takođe bio uspješan period za obojicu.