Skandal - Litvanci izdali saopštenje o "omraženoj Crvenoj zvezdi": Sad kad nema Rusa, samo su oni protiv nas!

Navijači Žalgirisa izdali su saopštenje u kome ne kriju mržnju prema Crvenoj zvezdi.

Izvor: Nicolas Koutsokostas / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda ide na gostovanje u Kaunas, a tu će je sačekati izuzetno neprijateljska atmosfera! Vidjeli smo i ranije da je srpski tim dočekivan uz ružne provokacije, NATO zastave na tribinama i povike protiv Srbije na sjeveru Evrope, a sada je izdato i zvanično saopštenje o tome da ne vole Zvezdu u Kaunasu!

Navijačka grupa Grin Vajt Bojs koja prati Žalgiris istakla je saopštenje u kome je navedeno da je Crvena zvezda omražena u Kaunasu, a navodi se da je crveno-bijeli tim sada kada nema ruskih ekipa u Evroligi "jedini na drugoj strani vrijednosne skale".

Podsjetili su na to da igrači Crvene zvezde jednom prilikom nisu htjeli da nose natpis u bojama ukrajinske zastave na meču sa Žalgirisom. Navode navijači Žalgirisa da "osjećaju prijetnju sa istoka" i potpuno razumiju potrebu Ukrajine da se brani. Navedeno je da saopštenje nema veze sa pobjedom i košarkom, već da se mora poslati i politička poruka. Ovo je kompletno saopštenje navijača Žalgirisa.

"Dupla nedjelja Evrolige počinje utakmicom protiv tima čije ime je u posljednje vrijeme izazvalo mnogo negativnih emocija. Crvena zvezda iz Beograda trenutno je jedan od najomraženijih timova u Kaunasu. Budući da se ruski klubovi sada takmiče u svom pijesku, gdje se nadamo da će i ostati, ovaj srpski klub je jedini u Evroligi koji je jasno na suprotnoj strani skale vrijednosti. Evo samo nekoliko dobro poznatih činjenica koje potvrđuju ovu izjavu. Čak i u prvim danima rata u Ukrajini, igrači Crvene zvezde su u Kaunasu odbili da drže natpis koji je prosto bio u bojama ukrajinske zastave i na njemu je bio natpis ‘Zaustavite rat u Ukrajini.’

Zastave Rusije, Luganjska i Donjecka su svakodnevica na tribinama na kojima su navijači Zvezde. Na sve to treba dodati i posjetu beogradskog kluba Moskvi prije starta ove sezone, pa imamo čitav buket dokaza – ovaj klub je proruski od glave do pete. Tema rata u Ukrajini je bezuslovno važna za čitavu našu zajednicu, za svakog Litvanca. Mi u svojoj koži osjećamo prijetnju sa istoka i potpuno razumijemo da zemlja mora da bude spremna da se brani na isti način na koji to sada rade Ukrajinci. Sport je jedna od platformi koju autoritarni i totalitarni režimi koriste da demonstriraju svoju moć. Iz tog razloga moramo da budemo u mogućnosti da predstavimo svoja ujverenja i vrijednosti na terenu i na tribinama.

Ne pričamo o pobjedi na utakmici. Pričamo o činjenici da klub prosto mora da pokaže karakter na ovakvim utakmicama i dokaže da zeleno-bijeli nikada neće odustati. Da je nepobjediv iznutra. Moramo to da pokažemo i na tribinama – 15 hiljada ljudi ne sme da bude samo kvantitet. Na ovakvim duelima, hala mora da bude ujedinjena. Da nismo samo grupa ljudi, već ujednjena porodica sa istim vrijednostima i idejama. Unaprijed poručujemo svima koji će reći 'ne miješajte sport i politiku' – zaplovite ruskim brodom!", navodi se u saopštenju Litvanaca.

