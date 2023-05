SKANDAL NA NOVAKOVOM MEČU - RIVAL IZVRIJEĐAO SUDIJU: Zbog sporne loptice poludio, Đoković ostao u čudu (VIDEO)

Novak Đoković je bio smiren, a Holger Rune je divljao.

Izvor: Twitter/printscreen/@TennisTV/@JeuBlanc_off

Ne može da prođe neki Novakov meč bez kontroverzi. Nakon skandala koji je obilježio susret sa Kameronom Norijem u osmini finala Rima, u četvrfinalu Rima rival je bio Holger Rune koji je bio jako, jako bijesan zbog jedne odluke sudije.

Mladi Norvežanin je osvojio prvi set 6:2, onda je pri rezultatu 4:2 za Novaka u drugom kod jedne sporne loptice napao sudiju Mohameda Lajanija, jednog od najboljih arbitara u svijetu tenisa.

"Da li ste vi kažnjeni kada pogriješite? Jer kada mi pogriješimo nas kazne! Zbog sudija ja uvijek ispadam loš momak, sudije me uvijek naprave na lošeg momka. To je užasno. Ti si smiješan!", napao je Rune Lajanija! Pogledajte kako je to izgledalo na terenu:

Rune je inače poznat po ovakvom ponašanju i nije mu prvi put da radi nešto slično. Nakon što je na kraju izgubio taj gem pozvao je fizioterapeuta i zatražio medicinski tajmaut. Imao je problem sa desnim koljenom.