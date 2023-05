Svi pričaju o Đokovićevom oštrom obraćanju: Nije što me je uradio, evo što sam ljut!

Novak Đoković je opširno govorio o Kameronu Noriju i njegovom ponašanju u četvrtom kolu mastersa u Rimu. Nije problem što ga je pogodio lopticom, kaže Đoković.

Izvor: YouTube/Internazionali BNL d'Italia/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale mastersa u Rimu gdje će igrati protiv mladog Holgera Runea (srijeda, 13.00), međutim i dalje se priča o njegovom susretu sa Kameronom Norijem (6:3, 6:4). Bio bi to "još jedan dan u kancelariji" za Đokovića da Britanac nije napravio ružan potez u drugom setu kada je na mreži "smečovao" pravo u srpskog tenisera, a sam pogled preko ramena nagovijestio je da je to razljutilo najboljeg na svijetu.

Da to nije slučajnost, vidjeli smo kada je Nole hladnokrvno prišao Noriju na mreži poslije meča, da bi potom na konferenciji za medije bio vrlo oštar govoreći o kolegi iz Velike Britanije. Sada se pojavilo i čitavo obraćanje Đokovića koje uz izraze njegovog lica dok govori na "škakljivu temu" jasno poručuju šta misli o svemu viđenom u Rimu.

Pitanje britanskog novinara Novaku Đokoviću je glasilo ovako: "Djelovali ste vrlo ljuti na Norija kada vas je pogodio. Mislite li da je to uradio namjerno? Da li ste bili uznemireni jer je tražio medicinski tajm-aut kada ste servirali za meč?". Nakon toga je Đoković napravio pauzu i odlučio da pruži vrlo temeljan odgovor zbog svega što je Nori uradio tokom meča, što je pokazatelj da ga je na više načina iritirao.

"Gledao sam snimak kada me je pogodio. Da, možda se može reći da me nije udario namjerno. Ne znam da li me je vidio. Mislim, perifernim vidom uvijek znate gdje se vaš protivnik nalazi na terenu. Lopta je bila veoma spora i bila je veoma blizu mreže. Okrenuo sam se jer je taj poen bio završen za mene", kazao je jasno Đoković, a onda objasnio da to uopšte za njega i nije bio najveći problem.

"Ipak, ne radi se toliko o tome, nego o kombinaciji drugih stvari. Od samog početka, ne znam... Radio je stvari koje mu nisu dozvoljene. Njemu je bilo dozvoljeno da uzme medicinski tajm-aut. Dozvoljeno mu je da udari igrača. Dozvoljeno mu je da viče 'ajde' direktno meni u lice poslije skoro svakog poena od samog početka meča. To su stvari koje mi igrači znamo iz svlačionice da nisu dio fer-pleja, to nije način kako se ponašamo jedni prema drugima. Ali, opet, dozvoljeno je, tako da...", objasnio je Đoković i potom je želio da "spusti loptu" pred neke naredne okršaje.

"Kameron i ja se dobro slažemo svih ovih godina na ATP turu. Trenirali smo zajedno. Dobar je momak van terena, tako da ne razumem ovaj stav na terenu. Najiskrenije pričam. Ali, to je što je. Sam je tražio vatru i ja sam odgovorio. Neću da dozvolim da spuštam glavu kada se neko tako ponaša i odgovorio sam. To je to, ono što se desi na terenu tamo ostavljamo i idemo dalje".

Pogledajte i čitavo obraćanje Novaka Đokovića u Rimu nakon čega se u srpskim medijima pojavila i nevjerovatna informacija da će Teniski centar Novak preći u vlasništvo grada, pošto srpski teniser gasi i klub.