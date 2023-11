Boris Beker poslije bankrota i zatvora prodaje intervjue i reklamira kamp prikolice!

Boris Beker je i dalje na ivici i očigledno mu je očajnički potreban novac.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Boris Beker je izašao iz zatvora i vidjeli smo ga na Završnom mastersu sezone pored svog novog učenika Holgera Runea, ali pošto je izgubio skoro sav novac zarađen tokom karijere sada mora na sve načine da skuplja novac kako bi mogao da nastavi da živi na visokoj nozi.

Osvajač šest grend slemova i olimpijski pobjednik je tako snimio reklamu za jednu kompaniju koja prodaje kamp prikolice, a to nije sve. On je takođe po izlasku iz zatvora dao intervju TV Sat 1 i to je naplatio 500.000 evra! Nekadašnji trener Novaka Đokovića sada trenira najboljeg danskog tenisera svih vremena Holgera Runea, a koliko je tu plaćen i dalje se ne zna.

On je završio u zatvortu nakon što je proglasio bankrot i tom prilikom sakrio imovinu u vrednosti od 2.500.000 funti. To je otkrilo britansko tužilaštvo, osudilo ga i smjestilo u zatvor, a sada se Beker polako vraća u javnost.

