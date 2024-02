Hrvatski selektor: Srbija je odigrala viteški, utakmica je bila predivna kao i uvijek protiv "delfina"

Ivica Tucak se oglasio poslije velike pobjede Hrvatske protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu

Ivica Tucak, selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, govorio je u velikom stilu poslije pobjede protiv Srbije i o svom timu i o srpskoj ekipi. Nakon meča u kojem su njegove "barakude" slavile protiv Srbije, on je čestitao i jednima i drugima, naglasivši da je izuzetno srećan zbog pobjede i plasmana u polufinale. Tamo će njegov tim igrati protiv senzacionalnog protivnika, Francuske, koja je izbacila svjetskog šampiona i poslala ga na duel protiv Srbije u razigravanju za plasman od 5. do 8. mjesta.

"Ovo što spominjete, 10. plasman u polufinala svjetskih prvenstava od 2005. godine, to su činjenice. To niko ne može osporiti. Uz sve one velike reprezentacije svijeta, mi smo na prvom mjestu po tom pitanju. Strašno sam ponosan što smo nakon smjene generacija, redizajna koji smo napravili nakon Tokija 2021, ostali vaterpolska velesila. To nam niko ne može osporiti", rekao je on, a prenijele Sportske novosti.

Za razliku od Hrvatske, Srbija se u tom "redizajniranju" nije snašla. Vrijedno hvale je to što su Srbi na Svjetskom prvenstvu u Dohi izborili plasman na Olimpijske igre 2024, ali donedavno bi nevjerovatno zvučalo da je posljednja medalja srpske seniorske reprezentacije baš olimpijsko zlato u Tokiju 2021. Od tada je na velikim takmičenjima srpski tim samo jednom igrao polufinale i tako će ostati do Pariza.

"Dogodi se neki posrtaj, događa se, ali nakon cijele potrošnje koje smo imali u januaru u Dubrovniku i Zagrebu, kao i sada ovdje, pa onda doći do polufinala... Nekad dobiješ, nekad izgubiš. Mogli smo mi i ovo izgubiti, bilo je sve na jednoj lopti možda, ali sam ponosan i u ovom trenutku tako ispunjen srećom, da je to neverovatno", rekao je on i osvrnuo se na nedavno Evropsko prvenstvo. Na tom turniru Hrvatska je bila druga, a Srbija sedma.

Na konstataciju hrvatskih novinara da je Srbija bila nadigrana i da se začuđujuće dugo držala Tucak je odgovorio: "Jeste, bili smo u 'iksu', kako se veli. Zatvorili smo sve ono što smo trebali kod Srbije. Marko je bio odličan na golu, igrači pomagali jedan drugome. Igrač više je bio odličan. Ono što sam ja govorio, ali nisam reagovao zadnjih dana kada sam slušao i čitao kako igrači navodno nemaju odlučnosti i tako dalje. Ni govora! Imaju oni i te kako hrabrosti i odlučnosti, ali ono što ja želim da nam igra ima glavu i rep, da odigramo akciju. To smo radili, to smo imali. Srbiji ja čestitam na fer i korektnoj borbi, viteški odigranoj utakmici. Mislim da je utakmica bila predivna, kao što je uvijek s njima".

Da li je limitiranje Dušana Mandića bilo ključno za pobjedu? "Da, ali onda moraš malo druge negdje pustiti, pa smo "procurili" lijevo kod Strahinje Rašovića. Ušli smo svjesno u taj rizik. Međutim, mislim da smo ih dobro zatvorili, jednako kao što smo dobro "snimili" njihovog igrača više. Znali smo tačno što igraju, ko izlazi iz prve linije. Bila je to sve u svemu jako, jako dobra utakmica. Bilo je grešaka, pa i s naše strane, ali rekao bih utakmica za ocjenu minus 5", rekao je Tucak.