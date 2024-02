Smajlagić pred gostovanje Gračanice: "Sami smo sebi najveći protivnici, čeka nas borba"

Trener Borca Irfan Smajlagić i rukometaši Arsenije Bubić i Nikša Petrović najavili su utakmicu sa Gračanicom.

Rukometaši Borca će sutra, u okviru 16. kola Premijer lige BiH, u dvorani Borik dočekati ekipu Gračanice.

Nakon teškog poraza prošlog vikenda u Trebinju izabranike Irfana Smajlagića očekuje težak meč, a kako je rekao Smajlagić u najavi meča cilj u svakoj domaćoj utakmici je ostvariti pobjedu te da nijedna ekipa protvi Borca u Boriku nije favorit.

„U svakoj domaćoj utakmici cilj je ostvariti pobjedu. Niti jedna ekipa ne može doći u Borik i biti favorit. Ta prednost domaćeg terena i jedna kvaliteta rada koji igrači imaju su garancija za naše nadanje. Igramo protiv ekipe koja dugi niz godina igre skupa i koja se pojačala ove sezone. Na vrhu su tabele i očekuje nas teška utakmica“, započeo je Smajlagić.

Trener Borca kometarisao je i izjavu Benjamina Burića, a osvrnuo se i na poraz u Trebinju u kojoj njegova ekipa nije bila na razini koja se od nje očekuje.

„Uvijek kažem da smo mi sami sebi najveći protivnici. Dovesti sebe u stanje da možemo igrati na onoj razini koju svaki igrač može da pruži je bit same priče. Posljedica toga je rezultat. Ako se osvrnemo na zadnju utakmicu, nismo bili pravi i nismo psihički bili spremni. Ekipa nije odigrala na onoj razini na kojoj može, a ekipa je živi organizam koji djeluje na sve promjene, od puta, reakcija navijača, trenutnog zdravstvenog stanja tako da je teško napraviti da u jednom trenutnu svaki igrač da sve od sebe. To je proces kojem težimo. Nismo izgubili od beznačajnog protivnika, izgubili smo od protivnika koji 4-5 godina igra u vrhu i koji je ove godine igrao Evropu. Malo koja ekipa može otići dole (op.a Trebinje) i reći da je favorit“, rekao je Smajlagić pa dodao:

„Očekujemo tešku utakmicu i borbu. Treniramo i pripremamo se za takve utakmice, cilj cijele priče od igrača do stručnog štaba je da pružimo najbolje. Uvijek kažem da kada dođemo na svoju razinu i kada svako odigra kako treba onda je posljednica i rezultat.“

Banjalučki tim u posljednje četiri međusobna duela nije uspio savladati Gračanicu, ali Smajlagića to ne brine.

"Gledaću to u kontekstu realnog vremena, svi su doživjeli promjene i Gračanica i Borac. Tako da je pitanje šta ne leži, a kvaliteta ne leži ako gledamo taj prethodni period. Nijedna ekipa u ligi BiH ne može doći u Borik i reći da je favorit", ponovio je Smajlagić.

Ekipu Gračanice sa klupe predvodi Damir Doborac, pomoćnik Irfana Smajlagića na klupi reprezentacije BiH. Na pitanje da li ga Doborac može iznenaditi sa nečim, trener crveno-plavih je poručio:

"Ništa me više ne može iznenaditi u rukometu, mogu me jedino moji igrači iznenaditi. Protivnik ne može samo igrač moj me može iznenaditi da odigra bolje i lošije ispod razine na kojoj igra. Stalno govorim da je protivnik nebitan u poređenju sa našom ekipom, ne umanjući protivničku ekipu."

Rukometaš Borca Arsenije Bubić poručio je kako sutrašnja utakmica ima epitet derbija i da je on i njegove klupske kolege shvataju maksimalno ozbiljno.

"Treniralo smo ove sedmice jako dobro, ekipa je homogena. U Trebinju mi nismo bili pravi, Leotar jest bio dobar, ali smo sami sebi krivi za poraz. Ozbiljno shvatamo ovu utakmicu koja ima epitet derbija. Mislim da ako samo ono sa treninga pretočimo na utakmicu da bi trebali pobijediti", rekao je Arsenić.

Sličnog je mišljenja i srednji bek Nikša Petrović.

„Naporno smo radili za ovu utakmicu koja je sigurno važnija utakmica ove sezone i čiji će rezultat možda i odlučiti sam ishod borbe za titulu.“

Meč između Borca i Gračanice se igra od 18.30 časova.