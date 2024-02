"On je igrao tad, pa zna?!" Smajlagić odgovorio Buriću - "Ne možemo biti brzi ako su klubovi spori!"

Trener Borca i selektor reprezentacije BiH reagovao je na izjavu golmana "zmajeva" Benjamina Burića.

Golman Flensburga i reprezentacije BiH Benjamin Burić gostovao je nedavno sa svojom ekipom u Novom Sadu, gdje je u okviru Evropske lige odmjerio snage sa Vojvodinom.

Poslije meča, u razgovoru za portal MONDO dao je zanimljiv intervju, u kojem se dotakao generalnog stanja u rukometu na ovim prostorima, koje, kako ističe, kasni za velikim dijelom Evrope.

"Mislim da puno više obrazovanih trenera i puno više ljudi investira u sebe gore na sjeveru nego kod nas. Mi volimo da ostanemo u onom periodu kada smo osvajali medalje, osamdesete i devedesete. Teško se pomjeramo sa tih distanci i mnogo teško prihvatamo nove stvari. Mislim da treba da prihvatamo nove stvari, rukomet se mnogo promijenio, mnogo ide naprijed. Nije velika razlika, samo te sitnice treba da popravimo i da što više ulažemo. Počevši od igrača jer oni manje ulažu nego ovi sa kojima ja ovdje igram. Manje ulažu u svoje tijelo, a tijelo je naše oružje. Ako ne ulažeš u oružje onda ćeš biti lošiji", rekao je Burić.

Na današnjoj redovnoj konferenciji za novinare, trener Borca m:tel Irfan Smajlagić, koji sa Burićem sarađuje u reprezentaciji BiH, smatra je problem, ipak, mnogo dublji.

"Te fraze su već ustaljene – zastarjeli rukomet, moderni rukomet... On je igrao osamdesetih, devedesetih, pa zna?", počeo je Smajlagić svoje izlaganje, nastavivši:

"Kao i u životu što sve napreduje, razvija se, i rukomet i život i standard... Svi klubovi su evoluirali, na način da su povećali finansijsku konstrukciju. Cifre su astronomske, klubovi žive na jednom višegodišnjem proračunu, ne od danas do sutra. Samim tim podižete nivo svim komponentama, a logično je i da su život i sport brzi. Tako je i u sportu, traže se metode koje će igrače učiniti bržim, spretnijim, okretnijim... Radi se o velikim ulaganjima. Da bi mogli da tražimo od igrača da budu brži, spretniji – mora da se ulaže u njih. Moraju da postoje stabilne životne osnove, za ishranu, treniranje, sve što je potrebno jednom sportisti. Klub, da bi to obezbijedio, mora finansijski da bude stabilan. Da tražim od igrača maksimalan trud, da živi sportski, moramo da mu omogućimo uslove – od dvorana, opreme..."

Ne možemo biti brzi ako su klubovi spori– stav je stratega crveno-plavih.

"Ako klub sastavlja kraj sa krajem, a očekujemo od igrača da budu avioni... Ako trenirate sat i po dnevno, nećete sigurno biti brzi i jaki. Međutim, ako je klub finansijski stabilan, ako ima viziju, mogućnost da se trenira nekoliko sati po evropskim kriterijumima, to je moguće. Kao što i država ima kriterijume koje mora da ispuni da uđe u Evropsku uniju, a mi u sportu hoćemo da budemo brzi i jaki a kriterijume smo spustili u podrum", podvukao je Smajlagić, nastavivši:

"Koji klub trenira 3-4 časa dnevno? Koji klub ima milion-dva evra? Nema, ali zato tražimo evropske rezultate. Da bismo igrali brzo i jako, onda moramo da pripremimo kriterijume. Ne može se postati igrač sa sat i po treninga, svi traže da pobijedimo kad odemo na Evropsko prvenstvo da pobijedimo selekcije ako treniramo sat i po dnevno ili dva. Dajte mi jednog igrača ili klub koji može da preživi evropsku ligu? Borac je klub sa evropskom tradicijom, pa se bori sa finansijama. Samo ljudi koji vode klub znaju šta znači omogućiti finansije. Da bih od igrača tražio maksimum, mora da ima uslove kako bi izdržao trening od 3-4 sata. To je ako pričamo o evropskim kriterijumima. Ako pričamo o bavljenju sportom na nivou amaterizma, onda je to ok, sat vremena super, sat i po fantastično. Samim tim, te fraze poput 'zastarjelog rukometa' ne stoje, to je realni sport. Ne možete da trenirate jednom dnevno, a da odete i suprotstavite se igračima koji unazad deset godina treniraju pet-šest sati. Rejting kluba se ne pravo preko noći, nego se gradi", zaključio je Smajlagić, dodavši:

"Nije srž problema u tome što je gospodin Burić rekao, već finansiranje sporta. To je pitanje za predsjednika i direktora kluba kako se oni bore da nađu novac. Dajte mi budžet nekog kluba, a da je jednak budžetu nekog kluba u Bundesligi ili, recimo, prosječnog kluba u Francuskoj. Dajte mi jedan klub u BiH koji ima budžet pretposljednje ekipe u Francuskoj ili posljednje ekipe u Bundesligi. Pa ćemo sutra kad igramo protiv njih reći 'moramo pobijediti'. Nerealno!", istakao je Borčev trener.

