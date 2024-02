Burić za MONDO: Naši treneri i dalje u osamdesetim i devedesetim, a rukomet se promijenio, ide naprijed!

Benjamin Burić je došao u Novi Sad kao jedan od najboljih golmana na svijetu, a na "Slanoj Bari" je pokazao da je zaista prava hobotnica na golu! Odvojio je vremena i da za MONDO otkrije šta to Nijemci imaju, a mi ne!

Došao je u Novi Sad, dobio aplauz publike i onda pokazao da je svetska klasa! Sa 15 odbrana u meču sa Vojvodinom u Top 16 fazi Lige Evrope Benjamin Burić oduševio je srpsku publiku, a poslije meča je za MONDO pričao o duelu, svojoj karijeri, saigračima sa kojima dijeli svlačionicu ali i tome koliko je projekat kao što je Vojvodina važan ne samo za Srbiju i srpski rukomet već i za Balkan!

Uspio je Flensburg da pobijedi 36:26, a u timu u kome su se našli Džim Gotfridson, Simon Pitlik, Johanes Gola, Mads Mensa Larsen i Blaž Blagotinšek upravo je Burić bio prva figura sa čak 15 odbrana. Kada je izašao na teren vrlo srdačno se pozdravio sa svojim rivalima iz crveno-bijelog tabora i posle meča nije krio da mu je zadovoljstvo da zaigra protiv, kako kaže - naših!

"Znam se sa nekima lično, ne sam baš toliko njih, ali kad vidim ove naše gde god da igram bude mi drago. Ja igram gore na sjeveru i rijetkost je tamo vidjeti naše ljude", počeo je intervju za MONDO Benjamin Burić, pa nastavio:"Bili smo lijepo dočekani baš je sve bilo lijepo, sinoć smo se poslije treninga takođe viđali i bilo je mnogo lijepo i zahvaljujem se na ovom gostoprimstvu koje je Vojvodina napravila, svaka im čast,"

Veliki aplauz su na ulasku u prepunu halu u Slanoj Bari dobili rukometaši Flensburga, a to nikoga ne treba da čudi. Teško bi bilo zbrojiti sve medalje koje imaju u svom posjedu u toj svlačionici. "Pa jeste, ovo su jedni od najboljih igrača na svijetu, sad u svlačionici sigurno sjedi deset olimpijskih prvaka, svjetskih i evropskih prvaka. Tako da hvala ovoj publici što nas je tako dočekala i što nije bilo nekih takoreći loših riječi. Uživali smo, dali smo sve od sebe, bilo nam je mnogo bitno da pobedimo, da nastavimo pobedonosni niz jer sad imamo jako težak tempo u Bundesligi. Još jednom hvala publici, stvarno lepa atmosfera, a Vojvodini želim puno sreće, pa bar da se na Fajnal foru vidimo" , istakao je jedan od najboljih golmana Bundeslige.

Čak ni takav čuvar mreže poput Burića teško da je išta mogao Petru Đorđiću. Nakon izlaska iz duge povrede i poslije traumatičnog Svjetskog prvenstva sa Srbijom pokazao je srpski bombarder da i dalje ima haubicu u ruci. Dao je deset golova, a teško je i Buriću da objasni kako mu to uspjeva.

"Šta ja znam, imali smo jednu taktiku, on je tu taktiku brzo shvatio. Probio nas je nekoliko puta, dao je nekoliko penala, super je igrao. To je normalno za Petra, to je njegovo najveće oružje da šutira sa distance. Svaka mu čast, odlična utakmica i to je njegov kvalitet u svakom slučaju", analizirao je ovaj 29-godišnji čuvar mreže iz BIH.

U Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini, patimo za ovakvim imenima. Rijetko kada imamo priliku da vidimo rukometni krem Evrope i svijeta kod nas, a zanimalo nas je šta to odvaja Nijemce, Šveđane, Dance od nas. "U svakom slučaju ima puno obrazovanih trenera. Ja sad samo govorim o razlikama koje sam ja uočio. To je moje mišljneje, sad će se mnogi naljutiti, to uvijek tako bude, ali mislim da puno više obrazovanih trenera i puno više ljudi investira u sebe gore na sjeveru nego kod nas. Mi volimo da ostanemo u onom periodu kada smo osvajali medalje, osamdesete i devedesete. Teško se pomjeramo sa tih distanci i mnogo teško prihvatamo nove stvari. Mislim da treba da prihvatamo nove stvari, rukomet se mnogo promijenio, mnogo ide naprijed", ističe Burić, ali ipak dodaje da razlika nije toliko velika. Malo fali da i mi možemo da se pohvalimo nekim Pitlikom ili Gotfridsonom. "Nije velika razlika samo te sitnice treba da popravimo i da što više ulažemo. Počevši od igrača jer oni manje ulažu nego ovi sa kojima ja ovdje igram. Manje ulažu u svoje tijelo, a tijelo je naše oružje. Ako ne ulažeš u oružje onda ćeš biti lošiji."

Na kraju je morao da pohvali projekat Vojvodine. Novosađani čitavu deceniju dominiraju srpskim rukometom, a uspjeli su da prošle godine naprave iskorak i u Evropi. Uzet je EHF kup, a sada su stigli do Top 16 faze Lige Evrope i "Slana Bara" je ugostila jedan od najvećih timova Starog kontinenta. Ipak, treba biti oprezan i njegovati to što imamo.

"Kao što se vidi postoji Vojvodina, lijepo je bilo igrati u Podgorici protiv Lovćena. Bitno je samo da mi ne patimo da odmah ciljamo gore. Mi kad napravimo jedan projekat u rukometu odmah gore ciljamo, idemo na Fajnal for Lige šampiona. Treba jedan određeni period sedam-osam ili deset godina, da se to napravi, da stekneš neko ime... Flensburg je puno ulagao pa je došao na ovaj nivo. Vojvodina mora da ima strpljenja. U svakom slučaju je pozitivna priča Vojvodine u Evropi. I u Njemačkoj gdje ja igram se pozitivno priča o tome, a bitno je i za Balkan da nastave da ulažu ", završio je svoju priču za MONDO Benjamin Burić.

Najbolji rukometaš Bosne i Hercegovine počeo je karijeru u Maglaju, igrao za Izviđač, sa Borcem iz Banjaluke osvojio je prvenstvo Bosne i Hercegovine, a poslije tri godine u Velenju otišao je u Veclar, Osvojio je Bundesligu sa Flensburgom 2019, godine, bio biran u idealni tim Bundeslige, a sada je novosadska publika mogla da vidi da je jednostavno svjetska klasa. Nadamo se da će i u narednim godinama ovakva imena dolaziti u Srbiju, a da bi se to dešavalo bilo bi lijepo da i drugi klubovi osim Vojvodine naprave iskorak u Evropi.

(MONDO, Nikola Lalović)