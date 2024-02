Deda mu bio kralj afričkog plemena, a on reprezentativac Srbije! Nestvarna životna priča ubijenog Stefana Savića!

Tragično nastradali Stefan Savić je imao nestvarnu ličnu i porodičnu priču iza sebe.

Tragične vijesti došle su u nedjelju ujutru iz Beograda, gdje je preminuo 23-godišnji reprezentativac Srbije u borilačkim vještinama Stefan Savić. Njega je za sada nepoznati napadač ubo nožem u predjelu srca u noći između subote i nedjelje na rasksnici Dobračine i Dunavske ulice, a nesrećni Stefan je preminuo u bolnici ujutru.

Stefan je jedan od dvojice izbodenih te noći, a preminuo je samo tri mjeseca nakon što je uspio da ostvari najveći uspjeh u karijeri i da osvoji medalju za Srbiju. Ali to je samo dio njegove priče, pošto dolazi iz nevjerovatne porodice i njegov sportski put je bio jako dug iako je imao tek 23 godine.

ODMALENA HTIO SAMO JEDNO!

"Dođem ja da treniram MMA i vrate me kući jer sam bio mnogo mali. Kažu mi imaš 11-12 godina, dođi kad napuniš 14. Tako je i bilo. Tu sam nešto dolazio, odlazio... Odem prvo na boks, ali su treninzi bili kasno, kasno sam se vraćao kući i moji mi zabrane! Odem na kung fu, ving čun, nešto se zakačim u školi i kažem: 'Pa šta je ovo? Neću da radim ovo!' Odem na boks, završim sa tim problemom u školi i onda odem kod Ćose i ostanem kod njega i tu sam od 2014. godine", govorio je u podkastu "MMA institut" Savić o početku svoje karijere u MMA timu "Eklektik" gdje je trenirao kod Borislava Ćosića.

Nakon nekoliko amaterskih borbi i ispadanja od Ovena Kartidža na startu Svjetskog prvenstva 2022. godine godinu dana kasnije je došao kao mnogo bolji borac. Pobijedio je Austrijanca Vinsenta Keniga u prvoj borbi, zatim je bio bolji od Marija Stefana iz Angole i na kraju ga je zaustavio Gadži Gažiev iz Bahreina u polufinalu. Ipak u Tirani je na Svjetskom prvenstvu uzeo medalju i to mu je bila nažalost posljednja borba.

DEDA MU JE BIO KRALJ AFRIČKOG PLEMENA!

"Njegov deda je kralj afričkog plemena! Ovo je istina, 15.000.000 stanovnika ima pleme i on je bio kralj tog plemena. Sad nije normalno da bijelac bude kralj tog plemena ali on je nešto finansijski pomogao plemenu", rekao je njegov trener Borislav Ćosić, a Stefan je nastavio: "Srbin iz Kuršumlije kralj plemena Igbo u Nigeriji! On je bio geometar tamo i neke vakcine je kupio. Pomogao je te ljude da se izliječe i proglasili su ga za kralja."

Na kraju je otkrio da je njegov deda Molotov Moca Savić morao da ode iz Nigerije jer je dva puta pokušan atentat na njega! "Tamo ti se puca sa kalašima, tamo ti je rat, tamo ti život ne vrijedi ništa. Plate ti ubistvo 60 dolara, tamo ti ne vrijediš kao čovjek", istakao je Stefan.

Njegov deda koji je ime dobio po nekadašnjem visokom zvaničniku Sovjetskog Saveza Vjačeslavu Molotovu proglašen je za kralja Igboa kada je tamo radio kao inženjer "Energoprojekta". Navodno je dodirom lepeze od lavlje kandže i antilopine kože inaugurisan.

"Pleme Igbo broji šesnaest miliona ljudi, njegovi pripadnici su vrlo gostoljubivi, rasuti su po cijeloj Nigeriji, kao veliki trgovci, stručnjaci raznih profila. Kada uđete u njihovu kuću, dobijate palmino vino u znak dobrodošlice, kao kod nas slatko, ili nekada hljeb i so. To piće je egzotično i veoma ukusno, a drugi njihov nacionalni specijalitet je burgutu, rakija od šećerne trske. Za počasnog kralja plemena Igbo krunisan sam u znak velikog prijateljstva, gostoprimstva i izuzetno uspješne petnaestogodišnje saradnje, na šta sam im ja veoma zahvalan i ponosan", rekao je Savić jednom prilikom.

On je rođen u Kuršumliji 1947. godine, završio je geodeziju, a nakon što je radio na brojnim velikim projektima u Jugoslaviji "Energoprojekt" ga je osim u Nigeriju slao u Kuala Lumpur, Singapur, Keniju, Peru i brojne druge zemlje.

