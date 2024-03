Gotova je NFL karijera: Čed Viler će sedam godina iza rešetaka

Čed Viler može da se oprosti sa sportom, mora u zatvor jer je odgovoran za napad i nanošenje povreda svojoj tadašnjoj djevojci.

Nekadašnji NFL igrač Čed Viler moraće iza rešetaka i to na sedam godina. On je osuđen zbog napada na djevojku iz novembra 2021. godine. Ovaj 30-godišnak koji je nastupao kao ofanzivni ekl za Njujork Džajantse i Sijetl Sihokse od 2020. godine je bez ugovora, a ovo je definitivan kraj karijere. Osim zatvorske kazne on je dobio i zabranu prilaska žrtvi i moraće da joj odmah plati odštetu.