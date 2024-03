Borac očekuje Izviđač i želi revanš za poraz u Ljubuškom: Prilika da napravimo priključak!

"Biće neizvjesna utakmica, moraćemo biti fokusirani, strpljivi, taktički disciplinovani svih 60 minuta", poručio je Irfan Smajlagić pred derbi Borca i Izviđača.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometaši Borca u subotu od 20 časova dočekaće ekipu Izviđača u derbiju 18. kola Premijer lige BiH, koji bi mogao da odredi i trku za šampionsku titulu.

"Skauti" su prvi sa 26 bodova, dok Borac ima četiri boda manje, ali i utakmicu više, pa je subotnji derbi prilika da se smanji zaostatak za aktuelnim šampionom.

"Sigurno je ovo prilika da se napravi priključak. Očekujemo protivnika koji je prvi na tabeli i koji je bio šampion prošle godine. To je izbalansirana ekipa mladih igrača koji žele dokazivanje, utakmica će biti sigurno teška. Ali uvijek kažem, uvijek je problem do nas, do naše ekipe, u kakvom su stanju. Dovesti sebe u optimalno stanje da svaki igrač može odigrati na nivou svojih mogućnosti, odnosno uklopiti svoju kvalitet u dio priče, onda su svi problemi riješeni. Težimo ka tome da svaki igrač ima svoju makcsimalnu izvedbu. Biće neizvjesna utakmica, moraćemo biti taktički disciplinovani, moraćemo biti fokusirani, strpljivi, taktički disciplinovani svih 60 minuta. Svakodnevno radimo na nekim segmentima koji su nas ranije koštali poraza, očekujem napredak u smislu njihove kvalitete, što je i cilj trenažnog procesa. Uvijek će posljedica toga biti rezultat, ako odradimo svoje zadatke", rekao je trener Borca Irfan Smajlagić.

On nije želio mnogo da se osvrće na komentar Tonija Čoline nakon prošlog međusobnog duela kada je trener Izviđača rekao da su njegovi igrači "transformersi" i da je njihovo srce veće od sedam-osam stranaca.

"Koliko se sjećam ta utakmica je bila na jednu loptu, na jedan posjed. Ne obraćamo pažnju na te opaske. Imamo svoj cilj, fokus, igrači razmišljaju na svoj način, trudimo se da razmišljaju kao profesionalci, da daju svoj maksimum bez obzira ko je s druge strane. Ne želimo da se daje previše pažnje, ako je moguće nikako da se ne pridaje pažnja tim komentarima, na njima je da rade na sebi, da se fokusiraju, da budu bolji nego juče, da danas budu slabiji nego sutra. Motiva imamo i bez toga. Razvijamo se u tom smjeru da svaki od igrača u rosteru ima taj jedan san gdje bi trebao biti, kako bi trebao raditi. Tih motiva imamo i previše da bismo se osvrtali na razne komentare", istakao je Smajlagić i dodao da su pouke izvučene iz tog meča.

"Izvlačimo iz svakog meča pouku. Drugačije su okolnosti u odnosu na taj meč prije nekoliko mjeseci, drugačije će biti i u subotu. Okolnosti diktiraju roster ekipe, kao i neku trenutnu formu igrača, bolesti, prehlade, povrede... U tom momentu se očekuje ta izvedba i ono što igrači mogu dati u datom trenutku".

Na pitanje kakav je zdravstveni bilten pred derbi on je odgovorio:

"Uvijek je odličan. Zobg toga imamo roster i to je prilika za sve igrače. Roster nikada nije idealan, uvijek je neko bolestan, povrijeđebn, ali prihvatamo okolnosti u datom trenutku, imamo roster i igrače. Svi igrači koji su tu traže svoju priliku. Nismo još nijednu utakmicu odigrali da je bila idealna situacija, da imamo sve igrače na raspolganju, da svi odigraju u najboljoj formi. To nas je zaobišlo, neke utakmice nas je koštalo i poraza,a ali to su okolnosti na koje je teško uticati i zbog tog prihvaćamo priču da svaki igrač u rosteru mora čekati i iskoristiti priliku da u datom trenutku da najbolje što može“.

Rukometaš Borca Nikola Malivojević rekao je da on i njegovi saigrači jedva čekaju subotnju utakmicu.

"Ove sadmice smo radili jako dobro po mom mišljenju, mada na treneru je da zaključi šta smo i koliko dobro radili. Mislim da smo svi spremni i da smo se fokusirali na protivnika. Oni igraju jako brz rukomet, po mom mišljenju to je jedna aod najškolovanijih ekipa u BIH. Ja jedva čekam, kao i svi saigrači, tu utakmicu sutra. Mislim da prvenstveno trebamo uživati. Mislim da će sutra biti dobar rukomet, prvo za igrati, a onda i ljudima za gledati. Na nama je da ostavimo srce na terenu, a rezultat će doći sam od sebe", poručio je pivot Borca.

Bek crveno-plavih Nedim Hadžić pozvao je publiku da dođe i podrži ekipu i da zajedno proslave pobjedu.

"Treniramo već mjesecima jako dobro. Uvijek ima trzavica, kao što je trener rekao, prehlada, povreda, to nas nije moglo zaobići... Spremni smo za ovu utakmicu jer znamo da je ovo pravi derbi ove lige. Igramo prvi protiv drugog, na nama je da damo sve od sebe, a ovim putem pozivam publiku da dođe i da zajedno slavimo dva boda. Ne bih izdvajao pojedinca, gledam ih kao cjelinu, jer oni igraju zajedno godinama i to je njihova najveća prednost, da se poznaju jako dobro i znaju gdje su jaki, a gdje su slabi, ali na nama je da to razbijemo", rekao je Hadžić.