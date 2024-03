Bokserska braća iz Sokoca idu na prvenstva Evrope!

Bokseri sokolačkog Glasinca i reprezentacije Bosne i Hercegovine Luka i Aleksandar Veljović nastupiće na šampionatima Evrope u Beogradu i Sarajevu.

Izvor: SRNA/Dobrila Abazović

Trener kluba iz Sokoca Predrag Bartula potvrdio je za "Srnu" da će braća Luka i Aleksandar Veljović nastupiti na prvenstvua Evrope u boksu.

"Posebno smo ponosni što naši bokseri Veljovići, dva brata, u dva uzrasta, nastupaju za reprezentaciju na međunarodnim takmičenjima, što se rijetko dešava", izjavio je Bartula.

Luka Veljović postao je seniorski prvak BiH u kategoriji do 60 kilograma na prvenstvu BiH održanom od 8. do 10. marta u Banjaluci, te izborio nastup na Evropskom prvenstvu u boksu za seniore koje će biti održano od 15. do 27. aprila u Beogradu.

Bartula je izrazio zadovoljstvo što je predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin prihvatio da se i Luka nađe na pripremama sa reprezentacijom Srbije od 20. marta do 15. aprila na Zlatiboru i na završnim pripremama u Beogradu.

Aleksandar Veljović, osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji na prvenstvu mladih boksera BiH u Bihaću održanom početkom marta.

Bartula je rekao da je riječ o mladom, šesnaestogodišnjem junioru koji je na prvenstvu mladih imao dvije pobjede, te je određeno da kao član reprezentacije BiH učestvuje na juniorskom Evropskom prvenstvu u boksu u Sarajevu koje će biti održano od 19. do 30. juna.

On je podsjetio da je na prvenstvu BiH u Bihaću član sokolačkog kluba Rajko Tomović osvojio treće mjesto.

Bartula je izrazio uvjerenje da će Sokolac u narednom periodu imati trojicu boksera koji će nastupati na međunarodnim takmičenjima, što je, kaže, jedan od dokaza da se u Bokserksom klubu Glasinac dobro radi sa mladim generacijama.

Bokserski klub "Glasinac" osnovan je u Sokocu 2012. godine i spada među uspješnije u Republici Srpskoj i BiH.