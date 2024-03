Hrvat trebalo da postane selektor Srbiije: "Zbog jednog čovjeka mi je to zabranjeno"

Prema tvrdnjama Nenada Kljajića, bio je na korak od klupe rukometne reprezentacije Srbije.

Čuveni hrvatski rukometaš Nenad Kljaić (57), koji je sa "kaubojima" osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Atlanti, otkrio je da je bio na korak od preuzimanja reprezentacije Srbije. Prema njegovim riječima, to je bilo tokom 2018. godine poslije odlaska Jovice Cvetkovića i Ljubomira Obradovića, odnosno prije nego što će Nenad Peruničić biti imenovan za novog selektora.

Istina, u to vrijeme se Kljaić zaista i spominjao kao rješenje za klupu "orlova", ali do dogovora nije došlo. Kljaić sada otkriva da je razlog za to Zoran Gobac, prvi čovjek hrvatskog rukometa: "Nakon Evropskog prvenstva 2018. u Hrvatskoj bio sam u ozbiljnim kombinacijama da postanem selektor Srbije. Gobac je rekao da tako nešto ne dolazi u obzir. Kako je to moguće? Moguće je jer je on jedan od najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj, i to ne samo u rukometu. Instalirao je svoje ljude poput Ratka Đurkovića u EHF ili IHF", ispričao je Kljaić za "Index".

"Tamo je član neke komisije, plata mu je ko zna koliko hiljada era, a praktički ne radi ništa. Peđa Bošković je potpredsjednik EHF-a. Postoji jako veliki broj ljudi koje je instalirao u evropsku ili svjetsku federaciju i koji od toga jako dobro žive. Plate su im od sedam do 10 hiljada evra i naravno da ga moraju slušati", optužio je Kljaić prvog čovjeka hrvatskog rukometa.

"Otkud Zoranu Gopcu tolika moć? Kad bih pričao o tome, onda bismo započeli jednu temu koja je posve nevezana za rukomet. Možda nije zahvalno da sad pričam o nekadašnjim službama bivše Jugoslavije, pa kasnije i o tajnim službama u Hrvatskoj, i šta je sve Zoran Gobac radio... Nije zahvalna tema i moglo bi mi se to obiti o glavu. Zašto me nije pustio u Srbiju? A šta bi bilo da sam sa Srbijom napravio rezultat? To je on otvoreno rekao generalnom sekretaru Rukometnog saveza Srbije u Splitu na Euru 2018. Kako bi to onda opravdao u Hrvatskoj? Ista stvar je bila lani s Crnom Gorom kad su tražili selektora. Bio sam u kontaktu s predsjednikom saveza Kapisodom i čovjek mi se samo preko noći prestao javljati", objasnio je poznati trener.

Prema njegovim riječima, Zoran Gobac povlači sve poteze ne samo u hrvatskom, nego i u regionalnom rukometu, tako da je kazao da je pokušavao da dovede i Veselina Vujovića u reprezentaciju Hrvatske, međutim nakon burne reakcije javnosti morao je da tu promijeni ploču.

