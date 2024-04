Ivanišević želi da Đoković osvoji olimpijsko zlato: "Nikome nije ništa dužan"

Goran Ivanišević želi da Novak Đoković osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Izvor: Instagram/djokernole/Printscreen

Vijest mjeseca u tenisu je odluka Novaka Đokovića da se rastane sa dugogodišnjim trenerom Goranom Ivaniševićem, a sve intrigira razlog zbog kog su prekinuli saradnju. Spekuliše se o mnogim stvarima, od toga da je bilo svađa, do toga da je puklo zbog odluke Đokovića da ne igra na Vimbldonu, međutim njih dvojica za sada nisu ostavila prostor da je bilo šta bilo problematično između njih, štaviše pričaju samo lijepe stvari.

Tako je Goran Ivanišević već rekao da je Nenad Zimonjić idealan za njegovog nasljednika, pošto smo ga vidjeli u Beogradu i Monte Karlu kako trenira sa Noletom, ali ne samo to. Hrvat je poželio Đokoviću da osvoji i jedini trofej koji mu nedostaje u karijeri, zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

"Ne da vjerujem da će se (motivisati), već sam siguran u to. Od srca mu želim da osvoji olimpijsko zlato, prije svih grend slemova - to je nešto što on želi i što smatra da je dužan. Nije on nikome ništa dužan, ali ‘ajde... Želim mu da uspije u tome", kazao je Ivanišević u intervjuu za "Sport Klub".

“Kada je Novak di-džej, onda ljudi plešu ono što on pušta. Što prije preuzme pult za di-džeja, prije će ljudi (zaigrati)", naglasio je uvijek harizmatični Ivanišević.

Podsjetimo, iako se spekulisalo da će Đoković propustiti Vimbldon da bi bio spreman za Olimpijske igre u Parizu, kao i da to nije odobravao Ivanišević, iz odgovora hrvatskog trenera može da se zaključi da nikako nema problem sa time što je Noletu apsolutni prioritet ove godine u karijeri zlato za Srbiju.

(SportKlub/MONDO)