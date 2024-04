Novaku ne treba neko novi, poludio bi! Goran Ivanišević rekao ko je pravi trener za Đokovića

Goran Ivanišević nema dilemu o tome sa kim bi Đoković trebalo da sarađuje.

Novak Đoković stigao je u Monte Karlo sa novim trenerom, Nenadom Zimonjićem. Biće to prvi turnir na kojem će njih dvojica sarađivati u tom svojstvu, ako ne računamo period kada je "Ziki" bio selektor Dejvis kup reprezentacije od 2017. do 2020. godine.

Novakov doskorašnji trener, Goran Ivanišević, izjavio je u intervjuu za Sport klub da je Zimonjić pravo rješenje za Đokovića i to obrazložio. "Čuli smo se Ziki i ja, pričali smo i prije nego što sam saznao da ga je Novak pozvao, mislim da je Ziki perfektan za Novaka. Može mu pomoći i teniski, Novak sve zna, ali možda će mu istu stvar reći na drugačiji način, drugi pristup, što će biti osvježenje za Novaka. Ziki poznaje Noletov mentalitet, bili su u Dejvis kup timu zajedno, Ziki je bio i selektor", rekao je Ivanišević.

Legendarni Hrvat naziva Zimonjića svojim prijateljom i ističe da je najvažnije to da zna mnogo o tenisu. "Ne znam još koliko će Novak igrati, to zavisi od njega, ali mislim da je sada sa njim perfektna osoba u ovom trenutku – Ziki. On je moj veliki prijatelj, mnogo smo toga prošli, volim ga – on je veliki teniski znalac. Ipak, ono što je najvažnije u cijeloj toj priči jeste da poznaje Novaka. Ne treba Novaku sada neki novi trener, dok ga prvo upozna, ovaj (Novak) bi poslije deset dana 'poludio', a taj trener bi se pitao šta se događa. Moja teorija je – Balkanac može svakoga da trenira, ali Balkanca može samo osoba s ovih prostora. Marjan (Vajda) je Slovak, ali tu smo blizu, dok je Boris jako dobro s njim funkcionisao, pošto je teniski vrlo inteligentna osoba. Mnogo mu je pomogao", dodao je Ivanišević.

Đoković i Zimonjić prvi put će sarađivati na velikom turniru od nedjelje, kada počinje Masters u Monte Karlu.

