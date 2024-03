Prema informacijama iz Italije, Novak Đoković navodno "žrtvuje" Vimbldon da bi prvi put u karijeri osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Zbog toga je navodno "puklo" između njega i Gorana Ivaniševića.

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Italijanski list "Gazeta delo Sport" tvrdi da Novak Đoković navodno ne želi da igra na ovogodišnjem Vimbldonu kako bi se što bolje spremio za Olimpijske igre u Parizu. Navodno, to je jedan od najvećih razloga zbog kojih se i razišao sa doskorašnjim trenerom Goranom Ivaniševićem, iako je u više navrata naglasio da je jedini razlog obostrano zasićenje.

Đoković i Ivanišević su sarađivali pet godina i rastali su se na prijateljski način, međutim čini se da Italijani sada traže dodatne razloge, zaboravljajući ipak da je VImbldon njegov omiljeni turnir. Upravo je Đoković više puta govorio da mu je u ovoj fazi ipak najvažnije da igra grend slemove i zato je pomalo suludo očekivati da bi odustao od nastupa na Vimbldonu, čak i u godini kada nas čeka zgusnut kalendar.

Rolan Garos se igra od 20. maja do 9. juna, potom od 1. do 14. jula nas čeka Vimbldon, dok će se tenis na Olimpijskim igrama - opet na šljaci kao na Rolan Garosu - igrati od 27. jula do 4. avgusta. Da li će to tada 37-godišnji Novak Đoković moći da sve postigne? Za sada vjerujemo da hoće.

Vidi opis Novak Đoković ne igra na Vimbldonu!? "Kad je Ivanišević čuo plan, puklo je između njih!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 10 / 10

Prema informacijama Italijana, Đoković je već sada donio odluku da ne igra Vimbldon i da se "ne prebacuje" na travnatu podlogu pred šljaku na Olimpijskim igrama, nakon čega je došlo do žestoke rasprave, posebno nakon nezainteresovanog treniranja na Indijan Velsu, pa su jedan drugom pružili ruku. Naravno, sve ove informacije su nepouzdane i jedinu zvaničnu čuli smo od Novaka Đokovića.

"Jasno se sjećam momenta kada sam pozvao Gorana da bude dio mog tima. Bilo je to 2018. godine, a Marjan i ja smo tražili nekoga ko će nam donijeti nove stvari i popraviti servis. Štaviše, ne samo da je donio servis, nego i toliko smijeha, zabave, godina na prvom mjestu ATP liste, rušenja brojnih rekorda i više od 12 grend slemova (i nekoliko finala) od tada. Jesam li pomenuo da je donio i malo drame? Navijači će znati na šta mislim. Goran i ja smo odlučili da prestanemo da sarađujemo prije nekoliko dana. Naša hemija na terenu je imala uspone i padove, ali naše prijateljstvo je čvrsto kao kamen. Šta više, ponosan sam da kažem, nisam siguran da i on, da osim što smo zajedno osvajali turnire, isto smo imali i bitku u Parkiziju.. Godinama. I taj turnir se nikad ne završava. Šefinjo, hvala na svemu prijatelju moj. Volim te!", zaključio je Novak Đoković u svojoj poruci.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!