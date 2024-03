Hrvati prozivaju Novaka nakon otkaza Ivaniševiću!

Hrvatskim medijima teško pao rastanak Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i njegov dugogodišnji trener Goran Ivanišević raskinuli su izuzetno uspješnu saradnju. Navodno, još od prethodne jeseni Đoković i Ivanišević imali su trzavice, zbog kojih je to odlučeno. Dok se u Srbiji spekuliše ko bi mogao da bude novi trener Novaka Đokovića, Hrvati iznose u javnost dio priče koji ide u prilog Gorana Ivaniševića.

Po njihovim riječima, hrvatski stručnjak primijetio je da Novak nije zainteresovan za treninge, pa ga zbog toga sigurno nije iznenadila Đokovićeva odluka da prekinu saradnju. Ostaje malo nejasno zašto novinar Jutarnjeg lista ima takvo mišljenje ukoliko se zna da je Novak sebi uspio da produži karijeru baš zbog toga što je i u poznim igračkim godinama bio maksimalno posvećen treningu, čuvanju svog tijela i usavršavanju različitih dijelova tenisa.

"Naravno, Srbin nije saopštio razloge, angažovao je Ivaniševića i on je donio odluku da je ta saradnja završena. Neki su to znali prije ili tokom turnira u Indijan Velsu, jer se cijeli tim sastao na zajedničkoj večeri i tu se desila vijest koja, iako je šokirala određeni deo teniske javnosti, nije nimalo rijetka u odnosu trenera i igrača. Tačno je da su Đoković i Goran Ivanišević proveli punih pet godina u idiličnoj vezi, ali je sada Srbin odlučio da krene svojim putem. U najavi nije bilo riječi o novom treneru u boksu Novaka Đokovića, iako ovih dana trenira u Beogradu sa starim i velikim prijateljem Nenadom Zimonjićem, koji je dugo figurirao kao jedan od najboljih svjetskih dubl igrača. Ali pitanje je da li će Zimonjić biti u novoj ulozi kada se Đoković vrati na Tur, to će biti na Masters 1000 turniru u Monte Karlu. Neki su bili iznenađeni ćutanjem Gorana Ivaniševića. Mogao je, vjerovali su neki, da to objavi, ali Ivaniševićeva odluka je bila da to objavi onaj ko je angažovao trenera i da se veza, ma koliko uspješna, raskida njegovom voljom", napisao je novinar Jutarnjeg lista Neven Bertičević.

U drugom dijelu teksta hrvatski novinar je nešto oštriji prema Novaku. On navodi poraz u Indijan Velsu i otkazivanje turnira u Majamiju kao kapi koje su prelile čašu.

"Sumnjam da je Ivanišević iznenađen, da se tako izrazimo, iznenadnim razdvajanjem. Bio je u najboljoj poziciji da primijeti da nešto nije u redu i da se Novaku Đokoviću ne trenira previše, što je i potvrdio porazom od Italijana Luke Nardija u Indijan Velsu. Porazom od 123. tenisera svijeta, najniže rangiranog igrača koji je pobijedio Đokovića na bilo kom velikom turniru. Stoga Đokovićeva odluka, siguran sam, nije iznenadila Ivaniševića. Poslije turnira u Indijan Velsu, Srbin je otišao u Majami, gdje se družio sa ostalim teniserima, ali je shvatio da u stanju u kojem je došao iz Indijan Velsa neće moći da igra ni ovdje, pa je mudro donio odluku da prolongira povratak tenisu do Monte Karla", napisao je Bertičević.

Kao što je već pomenuto, Novak Đoković se u Monte Karlu vraća na teniske turnire, a sezona šljake biće mu izuzetno važna ove godine. Na njoj se igra nekoliko prestižnih turnira po Evropi na kojima će srpski teniser braniti prvo mjesto ATP liste, a onda slijede Rolan Garos koji bi mogao da osvoji četvrti put u karijeri i Olimpijske igre u Parizu - na istim terenima - gdje želi da Srbiji donese prvo tenisko zlato u istoriji.

