Novakova "sječa" - promijenio skoro cijeli tim! Sve je počelo kad je otjerao brata Marka sa tribina

Novak Đoković je odlučio da mu je potrebna "svježa krv" u timu i promijenio je veliki broj saradnika u periodu od godinu dana.

Izvor: Profimedia/ommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković raskinuo je saradnju sa dosadašnjim trenerom Goranom Ivaniševićem, najvjerovatnije jer je bio nezadovoljan početkom nove sezone. Đoković je prvi put u karijeri izgubio u polufinalu Australijan opena, da bi nakon toga doživio je jedan od najčudnijih poraza, protiv anonimnog Luke Nardija u trećem kolu Indijan Velsa. Da nešto nije u redu, bilo je jasno kada se povukao sa mastersa u Majamiju, a nakon dolaska u Beograd objavio je da se rastaje sa trenerom sa kojim je sarađivao još od Vimbldona 2019. godine.

Đoković je u oproštajnoj poruci od Ivaniševića objasnio da ostaju prijatelji i odmah je jasno da se ne rastaju zbog problema lične prirode ili nesuglasica, što je doduše slučaj i sa svim njegovim nekadašnjim saradnicima. Mijenjao ih je tokom dvadeset i kusur godina profesionalne karijere, ali uvijek s razlogom - kada je osjetio da je došlo do zasićenja jedne ili druge strane, odnosno onda kada bi došao do spoznaje da mu treba nešto novo. Da bi bio još bolji...

Nije prvi put da Đoković "sječe" kada stvari krenu nizbrdo, a krenule su, tako da dok čekamo novo lice u njegovom stručnom štabu - možemo da zaključimo da tim izgleda potpuno drugačije nego što je to bilo u decembru 2022. godine. Tada je Đoković napravio prvi "rez" i odlučio da dovede svježu krv u svoj "boks"...

POČELO JE SA ULIJEM!

Izvor: Instagram/uli.physio/Screenshot

Novak Đoković je pred sam početak 2023. godine doneo odluku da promijeni fizioterapeuta. Argentinski stručnjak Ulises Badio koji je sa Noletom sarađivao od maja 2017. godine, nije dobio novi ugovor. Tada je u tim "upao" Klaudio Cimalja, dok je Nole kasnije obnovio i saradnju sa Miljanom Amanovićem koji je uz njega praktično od početka karijere.

Badio je pomogao Novaku da riješi probleme sa laktom, dok se sjećamo i kako ga je "osposobio" za Australijan open 2021. godine kada je Nole imao ogromnih problema zbog pucanja mišića trbušnog zida.

STIGAO JE ČARLI...

Izvor: Instagram/xarlygomezh/Screenshot

Od januara 2023. godine Novak Đoković je počeo saradnju sa Karlosom Gomez-Ererom, poznatijim kao Čarli, koji je nekadašnji španski teniser. Đoković ga je angažovao kao sparing partnera, a s vremenom je njegova uloga u timu postajala sve veća i veća. Danas je na funkciji praktično tim-menadžera, odnosno bio je pomoćnik Gorana Ivaniševića.

U pitanju je inače najbolji prijatelj Novakovog brata Marka, a za sada nije poznato da li će se njegova uloga mijenjati odlaskom Ivaniševića iz tima. Sudeći po kadrovima iz Majamija, kada su njih dvojica provodili i privatno vrijeme zajedno, čini se da Čarli ostaje saradnik Đokovića i u nastavku sezone. Španac inače udara desnom rukom i najjači udarac mu je dvoručni bekhend. Kao i uvijek, Novak pažljivo bira sparing-partnere i tako je i ovog puta bilo i pogodio je.

NOVAKOV NAJVEĆI IZLIV BIJESA!

Izvor: Sportklub/Screenshot

Negdje paralelno sa promjenama u timu, Novak Đoković je napravio potez o kome se još priča. Na meču u Adelejdu, u januaru 2023. godine, Nole je sa meča otjerao svog brata Marka Đokovića. Zbog burne reakcije izvinjavao se bratu poslije pobjede u finalu nad Kordom, međutim mnogi nisu primijetili ko je napustio tribine u tom trenutku sa Markom.

U pitanju su njegovi agenti Eduardo Artaldi i Elena Kapeljaro, a sa kojima je inače zvanično raskinuo saradnju u septembru, nakon 15 godina saradnje. "Želim da se zahvalim mom timu što me trpe, tolerišu i u dobrim i lošim vremenima, siguran sam da danas nije bilo lako biti sa mnom, ali cijenim. Moj brat Marko je tu, nije često sa mnom na mečevima, hvala ti i volim te. Nevjerovatna sedmica i ovo je veliki dar za mene i dao sam sve za sebe da bih mogao da podignem ovaj pehar. Podrška koju sam osjetio - bila je nevjerovatna. Rijetko kada sam osjetio takvu u karijeri... Osjećao sam se kao da igram kod kuće i vi ste uradili da se osjećam fantastično", rekao je tada Đoković.

DOLAZAK NOVOG AGENTA!

Izvor: Profimedia/Dubreuil Corinne/ABACA

Pomalo tiho u tim Novaka Đokovića ušao je novi agent Mark Maden, koji je zamijenio bračni par iz Italije, a mnogi su primetili da je već uradio značajne stvari kako bi se imidž srpskog tenisera više poštovao na Zapadu, prije svega u Americi. Tako smo prvo vidjeli Đokovića na NBA utakmicama i mečevima MLS lige, golf turniru, dok je takođe bio gost na "Zlatnoj lopti", često je u emisijama koje su mu bile nedostupne...

"Neću da ulazim u razloge zašto smo se rastali, samo smo odlučili da nam se razdvoje putevi i to je to. Počinjem novo poglavlje, drugačiji pristup, to je početak, nije lak, biće potrebni mjeseci da postavimo novi sistem ali radujem se onome što dolazi", kazao je Novak koji je promijenio i nastup na terenu, pošto se direktno "obračunava" i sa navijačima koji mu zvižde.

KO JE SADA UZ NOVAKA?

Vidi opis Novakova "sječa" - promijenio skoro cijeli tim! Sve je počelo kad je otjerao brata Marka sa tribina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 10 / 10

Nakon odlaska četvoro ljudi od povjerenja, Novak Đoković sada ima daleko manji tim. Od trenera tu je samo "Čarli", odnosno sa njim su fizioterapeuti Cimalja i Amanović, u zavisnosti od potrebe, a u boksu će povremeno sjediti i agent Maden. Važan dio tima je i kondicioni trener Marko Paniki, Italijan sa kojim Novak takođe godinama sarađuje.

U pitanju je Italijan koji sa Novakom Đokovićem radi duži niz godina, a u stručni štab se vratio 2019. godine i popunio mjesto Fila Griča - i od tada je stalno uz Noleta. Specijalizovan je za pripremu sportista i još tokom 2018. godine se prvi put pojavio u timu na ideju tadašnjeg trenera Marijana Vajde, da bi se potom vratio u "boks". U pitanju je bivši sportista koji je dvostruki šampion Italije u skoku udalj, pa je tako radio sa mnogim atletičarima na ovom polju, kao i kao personalni trener teniserki kao što su Svetlana Kuznjecova, Li Na, Frančeska Skijavone, odnosno sa teniserom Fabijom Fonjinijem.

Vrijedi istaći da je na posljednjem treningu u Beogradu, Novak Đoković viđen sa svojim nekadašnjim saigračem i selektorom iz Dejvis kup reprezentacije Nenadom Zimonjićem, što je podgrijalo priče da će oformiti saradnju. Ipak, prema posljednjim vijestima Nole ne žuri sa angažovanjem nasljednika Gorana Ivaniševića.

Zabranjeno preuzimanje dijela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO:

(MONDO - Milutin Vujičić)