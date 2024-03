Čuveni Srbin već našao novog trenera Novaku: "Đoković je dobro odlučio"

Sa kim će Novak Đoković sarađivati nakon Gorana Ivaniševića?

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odlučio je da prekine saradnju sa Goranom Ivaniševićem, poslije gotovo pet godina koje je hrvatski trener proveo u njegovom stručnom štabu. Već su se pojavile glasine da bi Nenad Zimonjić mogao da bude naredni Novakov trener, a proslavljeni srpski stručnjak Radmilo Armenulić pozdravlja Đokovićevu odluku.

Po Armenulićevim riječima, Novak Đoković je donio dobru odluku jer je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo jasno da saradnja ne funkcioniše. Izostali su rezultati, ali i posvećenost Gorana Ivaniševića, navodi Radmilo.

"Presudili su rezultati. Novak je ustanovio da Ivanišević više ne može da mu pokloni pažnje koliko mu treba. Očigledno je da treninzi više nisu bili aktivni, da je došlo do zasićenja. Mislim da Novak donio dobru odluku. Vidjećemo da li će sve to biti uspješno. Moje mišljenje je da će biti" rekao je Radmilo Armenulić za Kurir i dodao: "Novak je shvatio da mora da popravi volej, servis, još neke važne stvari u svojoj igri. Siguran sam da ima nekoga u vidu."

Nekadašnji teniser, a kasnije i dugogodišnji teniski trener zna ko bi bio idealno rješenje za novakov tim. Po njegovim riječima sjajno bi se uklopio proslavljeni Ivan Lendl koji je u nekoliko navrata radio sa Endijem Marejem. Britanski teniser je tokom te saradnje bilježio najbolje rezultate u karijeri, pa je Lendl stekao veliki ugled u trenerskoj branši.

"Mislim da bi Ivan Lendl bio idealan. On je ozbiljan čovjek, bio je ozbiljan igrač. Plus, maksimalno posvećeno bi shvatio svoj posao. Prvo bi unio sigurnost Novaku, jer je i sam bio takav igrač. Sa osnovne linije Lendl bio je car. Najsigurniji teniser i danas u tom segmentu igre. Lendl je imao aktivnu igru sa osnovne linije i tu je bio najbolji na svijetu, na šljaci. Mislim da bi mogao mnogo da pomogne Novaku pred Rolan Garos", rekao je Armenulić i osvrnuo se na eventualni povratak Marijana Vajde: "Šta znam... Vajda je bio. Radio je sa Novakom. Ne treba vraćati trenera. Nikad. Ne radi se to. Zašto? Ako je bio uspješan, očekuje se da nastavi tako. Ali, to nije sigurno, pa je pritisak ogroman. I druga važna stvar, Marjan Vajda je kao član familije Đoković, a to nije dobro."

Po riječima Radmila Armenullića, postoji segment u kojem Novak Đoković može mnogo da napreduje i novi trener tu treba da mu pomogne.. "Pravilan izbor trenera može mnogo da mu pomogne. Ne samo kroz trening, već i kroz razgovor. Novaku je sada najvažnije vratiti samopouzdanje. A, svjedoci smo da to kod njega ide vrlo brzo. Ako mu novi trener bude Lendl, očekujem pozitivan rezultat. Mada, biće teško. Ne treba zaboraviti, da javnost sve sem osvajanja trofeja ili turnira od Novakove strane doživljava kao neuspjeh. A, to je veliko opterećenje", istakao je iskusni stručnjak.

