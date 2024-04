Srbiji predviđaju najbolje Olimpijske igre ikad: Statističari izračunali, uzimaju dvocifren broj medalja!

Srbija bi prema prognozama trebalo da bude nikad bolja na Olimpijskim igrama u Parizu!

Na tačno 100 dana do Olimpijskih igara izašle su prve prognoze što se tiče medalja i one su za Srbiju odlične! "Grejsnout" je Srbiji predvidio deset osvojenih medalja u Parizu i to čak pet zlata! Pored toga im se predviđaju dva srebra i tri bronze. Na prethodnim Olimpijskim igrama u Tokiju srpski tim je osvojo devet medalja i to tri zlata, jedno srebro i pet bronzi. Tada je srpska delegacija brojala 87 članova, a sada su na 82 kvalifikovana i sigurno će biti još takimičara.