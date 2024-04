Hokejaši iz Drvara u dresu reprezentacije Srbije: Mekterović i Agić na Svjetskom prvenstvu!

Dvojica mladih hokejaša porijeklom iz Drvara nastupiće u dresu Srbije na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Srna/Jelena Dešić

Četrnaestogodišnji Vid Mekterović i sedamnaestogodišnji Miloš Agić, čiji korijeni potiču iz Drvara, nastupaju u dresu Srbije na Svjetskom prvenstvu u hokeju za selekcije do 18 godina, a to je još jedan primjer da je Krajina rasadnik sportskih talenata.

Mekterović je izjavio Srni da je ponosan i srećan.

"Prvi put nastupam u dresu Srbije", rekao je Mekterović i najavio da sutra igraju protiv ekipe Hrvatske.

Iako Mekterovići žive u Mađarskoj, svaki slobodan trenutak iskoriste da dođu u rodni kraj u selo Prekaja nadomak Drvara, gdje su na ognjištu nakon mnogo godina ponovo upalili vatru i obnovili imanje.

Svjetsko prvenstvo u hokeju za selekcije do 18 godina održava se u Poljskoj od srijedo do srijede, 17. do 24. aprila.

Srpski hokejaši su u grupi sa Hrvatima, Poljacima, Holanđanima, Rumunima i Britancima.

(MONDO/Srna)