Pobjednik Beogradskog maratona se srušio: Prošao kroz cilj i pao, iznesen na nosilima! (FOTO)

Pobjednik Beogradskog maratona Gilbert Kipleting Čumba se srušio poslije prolaska kroz cilj.

Pobjednik Beogradskog maratona je Gilbert Kipleting Čumba koji se srušio poslije prolaska kroz cilj. Kenijski atletičar uspio je da istrči maraton za 2:11,47 i onda je samo pao. Pretpostavlja se da je razlog svega toga umor poslije trke i jak tempo koji je nametnuo sebi.

Čumba je prošao kroz cilj prvi, pozdravio se sa ljudima koji su bili okolo i onda se samo srušio. Ljekari su mu odmah prišli, porazgovarali su sa njim i onda su ga stavili na nosila. Tako je iznijet sa staze.

Nije Gilbert bio jedini koji se srušio tokom trke. Toplo vrijeme, jak tempo, želja da se što prije stigne do cilja. Sve to imalo je uticaj na pojedine atletičare. Pogledajte i kako je to izgledalo:

