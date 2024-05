Nije izgledalo da će biti tako, ali "zmajevi" doživjeli debakl u Portugalu: BiH daleko od Svjetskog prvenstva

Milan Vukšić i Benjamin Burić sačuvali kakve-takve šanse BiH da se plasira na rukometni Mundijal naredne godine.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Na derbiju Damira Doborca na klupi "zmajeva", reprezentacija BiH doživjela je težak porat od Portugala u prvom meču baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2025. godine u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj.

Iako se nakon prvih 30 minuta nije činilo tako, jer su Portugalci vodili "samo" četiri gola razlike (14:10), u nastavku je viđen potpuni pad bh. selekcije i na kraju ubjedljiv poraz PORTUGAL - BIH 29:19!

Pomalo rastrzano počeo je meč u Gimaraešu, u prva dva minuta viđeno je nekoliko grešaka i promašaja, a onda su domaći u 3. minutu postigli prvi gol i poveli 1:0 preko Pedra Portele. Marko Majstorović u narednom napadu izjednačio je na 1:1, ali je prednost domaćim u sedmom minutu vratio Portela iz sedmerca.

Salvador Salvador minut kasnije povisio je na 3:1, da bi nakon uvodnih nekoliko minuta poprilično izjednačene igre krenula serija Portugalaca i u 12. minutu viđeno je prvo osjetnije vođstvo - 6:2.

Nije loše djelovala odbrana "zmajeva", ali je zakazala realizacija. Napravljen je niz pogrešnih odluka u fazi napada, neki kontranapadi završeni su promašajima, viđen je u faul u napadu u trenutku kada je BiH imala igrača više, tako da su reprezentativci Portugala sve to kaznili brzim kontrama da dođu do prednosti, iako ni oni nisu briljirali.

Pokušao je Doborac i uvođenjem mladog golmana Haruna Hodžića da poremeti Portugalce, ali nisu se dali, pa je Benjamin Burić vrlo brzo ponovo stao na gol. Milan Vukšić je sa dva pogotka držao bh. tim u igri, koji je za 18 minuta postigao samo pet golova, ali srećom po goste ni domaći nisu bili previše raspoloženi i nisu uspjeli da steknu veću prednost.

Uspjela je BiH da priđe na 11:9 u 24. minutu, što je bio signal za domaćeg selektora da zatraži tajm-aut. Zaigrali su Portugalci bolje nakon predaga, vezali tri gola i prvi put došli do "plus pet" - 14:9. Do kraja prvog poluvremena BiH je postigla još jedan gol, za 14:10 nakon prvih 30 minuta igre.

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Prišli su "zmajevi" u nastavku nekoliko puta na tri gola zaostatka, ali su svaki put Portugalci odbijali napade rivala. Briljirao je Burić i svojim odbranama davao snagu saigračima, a onda su domaći u drugom dijelu prvog poluvremena ušli u seriju.

Razigrali su se Luis Frade i Rui Silva, te u 49. minutu donijeli Portugalcima maksimalnih osam golova prednosti (24:16).

Od ovog minusa bh. tim nije uspio da se oporavi. Portugalci su sačuvali stečenu prednost, čak je u jednom trenutku uvećali i na deset golova (29:19), u samom finišu, te sa velikim plusom dočekuju revanš.

Od težeg poraza BiH su sačuvali odlični golman Benjamin Burić, koji je imao 12 odbrana, te Milan Vukšić, strijelac sedam pogodaka. Pedro Portela i Rui Silva sa po pet golova bili su najefikasniji u pobjedničkom timu.

Podsjetimo, BiH je do sada samo jednom nastupala na rukometnom Mundijalu, i to 2015. godine u Kataru.

Revanš meč baraža za Svjetsko prvenstvo na programu je u nedjelju, 12. maja, od 17 časova u dvorani "Mejdan" u Tuzli.

(MONDO)