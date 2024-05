Preminuo američki golfer (30): U petak igrao na turniru, ne zna se uzrok smrti!

Tužne vijesti dolaze iz Amerike gdje je iznenada u 30. godini preminuo Grejson Marej.

Iz Amerike su stigle jako tužne vijesti, potvrđeno je da je poznati golfer Grejson Marej iznenada preminuo sa samo 30 godina. Poznata golf asocijacija PGA je objavila tragične vijesti. Osvajač dvije titule se povukao sa turnira koji je ove nedjelje održavan i to nakon što je već odigrao 16 rupa. U petak je odustao od takmičenja, a sada je Džej Morahan, prvi čovjek PGA objavio:

"Mi smo užasnuti što saznajemo i slama nam se srce što moramo da objavimo da je ovoga jutra preminuo Grejson Marej. Nemam riječi. PGA je porodica i kada izgubite člana porodice nikada više niste isti. Mi žalimo Grejsona i molimo se za utjehu njegovih voljenih", naveo je Morahan.

Još uvijek se ne zna šta bi mogao da bude uzrok srmti, a PGA je objavila da će igračima ponuditi stručnu psihološku pomoć kako bi se izborili sa ovom traumom.

Marej je od juniorskih dana bio veliki talenat i tri puta zaredom je bio juniorski prvak svijeta od 2006. do 2008. godine. Počeo je profesionalno da igra u PGA, najjačoj organizaciji sa 22 godine u sezoni 2016717 i prvu titulu je uzeo 2017. Drugu titulu je uzeo na Soni openu na Havajima, a tada je bio 46. na svijetu.

Kada je uzeo tu titulu Marej je priznao da se muči sa mentalnim zdravljem i rekao: "Moji roditelji su prošli kroz pakao jer se sa mnom šest godina bore oko istih mentalnih stvari. Meni nije lako, a ljudi koji su oko mene i vole me ne žele da me vide neraspoloženog. To je moja najveća podrškla. Nekoliko prijatelja je imalo slične probleme i oni su mi jako bitni u ovom momentima", rekao je on. Kasnije je otkrio i da se bori sa alkoholizmom i da je 2021. morao na liječenje.

