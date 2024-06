Bivši broj 1 žestoko udario na ATP! Usred Rolan Garosa digao buru: Šta mene pitate, nek se oni oglase!

Endi Marej je bio izuzetno nezadovoljan ponašanjem ATP-a tokom Rolan Garosa. Razlog su česta pitanje o Aleksu Zverevu na konferencijama za medije.

Izvor: YouTube/ Australian Open TV

Aleksandar Zverev je uspio da prođe dalje i ostane na Rolan Garosu iako ga je žilavi Talon Grikspor dotjerao do ivice i natkerao ga da u trećoj rundi igra pet setova. Ali osim njegove igre, mnogo se pričalo i o slučajevima u vezi sa nasiljem prema djevojkama i partnerkama koji ga prate. To jest novinari o tome ispituju tenisere i sada je Endi Marej riješio da istakne svoje protivljenje takvom ponašanju.

"Pitali su me o tim stvarima i prije nekoliko godina, a ATP nekako 'igra' okolo ovakvih situacija. Jasno je da je nezgodno. Znate teniseri nisu oni koji bi trebalo da komentarišu to. ATP bi trebalo da napravi odluku i da stvori politiku kako će se gledati na takve stvari", rekao je nekadašnji prvi reket svijeta.

On je potom javno prozvao ATP i istakao da smatra da se ova organizacija ne ponaša kako treba kada je u pitanju slučaj Aleksa Zvereva, te da je kompletan teret situacije zapravo na teniserima. A to po njegovom mišljenju nikako ne bi smio biti slučaj.

"Ne mislim da ATP radi dobar posao prethodnih nekoliko godina u vezi sa ovim. Ne znam šta se dešava sa ovim i zašto me pitate takve stvari na pres konferencijama. Nije na nama da određujemo šta će da se radi u ovakvim situacijama. Na organizaciji je da donese odluku. Da, to je veoma nezgodna tema, ali novinari moraju da pišu o tome i vidjećemo šta će se desiti sa suđenjem. A onda će poslije toga valjda biti donijeta odluka", naveo je on.

Što se tile Zvereva, on je više puta isticao da je nevin, te da vjeruje da će na kraju biti oslobođen svih optužbi. Kako kaže, vjeruje sistemu u Njemačkoj i čeka presude.

"Na kraju dana ja vjerujem u pravni sistem Njemačke. Vjerujem i u istinu i moram da budem siguran da vam je jasno da znam šta sam uradio i znam šta nisam uradio. Na kraju će to isplivati i moram da vjerujem da će se tako desiti. Sve ostalo nije u mojim rukama. Nije u mojim rukama jer vjerujem da neću da izgubim u ovom procesu. Nema šanse. Zato mogu da igram mirno i mislim da to pokazuju moji rezultati. Pobijedio sam u Rimu što je velika titula, a takođe sada sam ovdje. Da ne mislim ovako ne bih igrao kako igram", rekao je Zverev o cijelom slučaju.

(MONDO, N. L.)