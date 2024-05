Prvo ga pljuvali, pa izbacili sa turnira: Digao buru u Parizu i odmah otišao!

Aleksander Zverev je eliminisao Davida Gofana koji je "digao buru" na Rolan Garosu zbog obračuna sa navijačima.

Izvor: Belga / ddp USA / Profimedia

Njemački teniser Aleksander Zverev igra sjajno na ovogodišnjem Rolan Garosu i nakon što je izbacio Rafaela Nadal u prvom kolu, odličan utisak ostavio je i protiv Davida Gofana. Belgijanac se vratio na veliku scenu, vidjeli smo kako poslije drame dobija ljubimca domaće publike na startu, međutim ovoga puta nije imao rješenje. Na kraju, 7:6, 6:2, 6:2 za Zvereva, za nešto manje od dva i po sata tenisa.

Iako djeluje da bi Gofan možda imao prostora za više da nije naletio na Zvereva, što je dobar impuls za nastavak sezone, neće po dobrom pamtiti nastup na Rolan Garosu. Njega su navijači vrijeđali u meču prvog kola protiv Perikarda, domaćeg predstavnika, pa se čak žalio i da su ga pljuvali.

Zbog toga je hitno reagovao i Rolan Garos i upozorio navijače da takvo ponašanje neće biti tolerisano, ali čini se da od toga slaba vajda. Već na meču Novaka Đokovića i Roberta Karbaljesa Baene, vidjeli smo novo sramno ponašanje publike. Jedan navijač u bijelom, koji sjedi kraj terena, uspio je da "ukrade" poen Novaku Đokoviću zbog čega je srpski as morao da priđe kod sudije i traži objašnjenje za takvo ponašanje.

"Zašto sam slavio onako? Kada vas vrijeđaju tri i po sata, moraš malo da odgovoriš publici. Sve je otišlo predaleko, to je potpuno nepoštovanje. Previše je zaista. Postalo je kao fudbal na kraju će bacati na nas petarde i dimne zavjese, dolaziće huligani i biće tuča na tribinama. Stvarno postaje presmiješno. Neki ljudi su tu da naprave samo što veći problem, a ne da prave atmosferu", bile su riječi Davida Gofana nakon pobjede u prvom kolu zbog kog je Rolan Garos morao da reaguje, a duga je lista tenisera koji nisu zadovoljni navijačima.

"Na kraju me je neko pljunuo, odnosno pogodio me je žvakom. Meč se samo komplikovao kako se bližio kraju i zato sam se trudio da ostanem miran, da sam počeo da se nerviram oko toga, to bi me zaustavilo", poručio je Gofan koji se pošteno i istrošio protiv Perikarda, pa nije imao snage za Zvereva.

(MONDO - M. V.)