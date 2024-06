Đoković i Nadal će zajedno u penziju na kraju godine! MONDO intervju - Ako ne uzme zlato, s familijom na more!

Ubaldo Skanagata u opširnom intervjuu za MONDO pričao je o povredi Novaka Đokovića, njegovom povratku, šansama za nove titule, Olimpijskim igrama... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković nije dobio ni šansu da se bori za titulu na Rolan Garosu. Zahvaljujući užasnim odlukama organizatora turnira i lošem stanju šljake se povrijedio usred meča osmine finala. Uspio je da završi taj meč i da savlada Fransiska Serundola, ali je poslije toga bio primoran da se povuče sa turnira i da omogući Kasperu Rudu da bez borbe prođe u polufinale.

Srpski igrač glavna je tema na cijelom kompleksu, bilo među navijačima, bilo među novinarima. Istina je da ne razumijem mnoge svjetske jezike, ne znam o čemu tačno pričaju, ali na svakom drugom koraku se može čuti riječ "Novak" i "Đoković", pa je lako zaključiti o kome se radi. Zbog svega toga odlučio sam da porazgovaram sa jednim od najiskusnijih teniskih novinara unutar medija centra, sa Ubaldom Skanagatom.

Svi su ostali zatečeni Novakovom odlukom o povlačenju, vjeruju mnogi da je mogao da dođe do samog kraja, pa je upravo to bilo pitanje kojim sam i započeo intervju. Da li je Novak mogao da osvoji turnir da nije bilo povrede?

"Ne znam zaista. Gledao sam da je igrao slabije u Rimu. Ovde je malo poboljšao igru, mada ne bih rekao da je bio na nivou na kom je potrebno. Raspored je bio veoma loš za njega. Nije trebalo da igra mečeve tako kasno, jedan se završio u tri ujutru. Doduše, treba reći i da bi Novak na najvišem nivou rešio oba ta meča ranije i da ne bi trajali oko tri i po sata. Djelimično je krivica toga slaba forma, jer je mogao brže da rješava te mečeve da je bio u boljoj formi", počeo je Ubaldo, novinar čuvenog portala "ubitennis.com" razgovor za MONDO.

"NE RAZUMIJEM ODLUKU ORGANIZATORA"

Na konferenciji za medije Đoković je objasnio da je od organizatora i supervizora tražio samo da češće čiste šljaku na terenu "Filip Šatrije" i ta molba mu nije uslišena. "To zaista ne razumijem. Istina je da se Novak žallio na stanje šljake zbog lošeg odskoka i klizave podloge. On je veoma pažljiv oko svega toga. Tačno je da ne postoji razlog za to, nije mi jasno zašto se nije čistilo češće. Uz sve to linije nisu dovoljno čiste", rekao je Skanagata.

Napravio je i jedno zanimljivo poređenje. "Sjećam se u Rimu kada se Federer okliznuo na osnovnoj liniji. Polili su teren vodom, bilo je klizavo, Rodžer se žalio na to, pa se potom povrijedio zbog toga. Ista priča dogodila se obojici i to u sličnim godinama. Jednom igraču u Rimu, jednom u Parizu, žalili su se na istu situaciju. Što govori da organizatori takmičenja moraju da budu pažljiviji, kako bi izbegli takve probleme. I jedan i drugi vjerovatno su bili u pravu što su se žalili na podlogu."

I on djelimičnu krivicu prebacuje na organizatore, ali ne štedi ni srpskog asa. "Novak nije bio na svom najboljem nivou. Museti jeste igrao dva seta odlično, ali pravi Đoković ne bi toliko rizikovao i završio bi te mečeve ranije."

O PREDAJI I OLIMPIJSKIM IGRAMA

Na konferenciji je Ubaldo pitao Kaspera Ruda baš to, da li misli da bi Novak mogao da mu preda meč, kao što je Čang uradio protiv Konorsa 1991. godine. Na neki način je naslutio predaju...

"Razmišljao sam o tome tada, da. Kada je Đoković na terenu, bez obzira na stanje povrede, on se bori, uvek se bori i ne odustaje. Kada postoje ti fizički problemi, ne osjećate sve dok igrate. Onda se meč završi, odete da spavate, ohladi se noga. Bolovi se pojave. Nisam naravno mogao da očekujem da će ovo da se dogodi, mada sam shvatio odmah da je povreda ozbiljnija nego što djeluje. Ne bi tražio medicinski tajm-aut odmah, ne bi pio lijekove protiv bolova. Ti lijekovi znaju da zamaskiraju bol i da pomognu na pola sata, sat..."

I Novak je sam više puta rekao da želi zlato na Olimpijskim igrama, ali Italijan napominje da nije jedini koji ima takve želje. "Pričao sam nedavno sa Barbadiljom o Nadalu i on je u sličnoj situaciji. Nije povrijeđen, trenira na Majorki i djeluje dobro. Njegov cilj je da osvoji Olimpijske igre, baš kao i Đoković. Ni jedan ni drugi neće igrati na Vimbldonu, znaju da je ovo posljednji voz da uskoče u taj voz za olimpijsko zlato. Niko ne zna koliko dugo će Novaku biti potrebno da se oporavi od povrede. Kada je prije nekoliko godina imao problem sa laktom, razmišljao je o operaciji i radio je sve što može da izbjegne operaciju, jer to ne voli. Sada su mu vjerovatno rekli da može i bez operacije, ali da će oporavak trajati mnogo duže. Zbog toga je donio odluku da ode 'pod nož'. To pokazuje kako razmišlja i koliko je odlučan da ide na Olimpijske igre."

"NOVAK VIŠE ŠANSI IMA ZA SLEM, NEGO ZA ZLATO"

Skanagata u avgustu puni 75 godina, kako sam kaže tenis prati pola vijeka i s obzirom na iskustvo koje ima jedno pitanje se samo nametnulo. Da li Novak može da osvoji još neki grend slem trofej poslije operacije i rehabilitacije?

"Pratim tenis samo 50 godina. Pratiću još 50 godina, pa tamo kad napunim 125 godina više ću moći da ti pričam o svemu. Šalim se malo naravno. Da se vratimo na pitanje, Novak može da osvoji još neki grend slem. Nije u situaciji kao Rafa koji nije toliko dugo igrao. Novak je prošle godine osvojio tri od četiri grend slema i igrao finale na Vimbldonu."

U istom dahu je nastavio da objašnjava. "Ako se vrati i bude fizički spreman, dajem mu više šansi da osvoji slem, nego Olimpijske igre. Zašto to kažem? Zato što ima veće šanse kada se igra na tri dobijena seta. Čak i ako izgubi set, dva, može da se vrati i da preokrene. Na Igrama ako izgubite jedan set, imate manje vremena za povratak, jer se igra na dva dobijena seta. Dobrim igračima mečevi na tri dobijena seta daju više šansi da se vrate. Potrebno je tu i malo sreće na žrijebu, što može da se desi na Olimpijadi, ima igrača koji nisu toliko dobro rangirani iz pojedinih zemalja"

DA LI NOVAK IMA MOTIVACIJU?

Jedna od tema razgovora sa čuvenim italijanskim novinarom bila je i o motivaciji sprskog igrača. "Dosta zavisi od toga koliku želju Novak ima da trenira. Rekao bih da ima više šanse na mečevima na pet setova, iako djeluje da je za nekoga ko ima 37 godina bolje da se igra manje. Vidjeli smo kada igra protiv mlađih igrača poput Musetija i Serundola, igra u petom setu, to je bio neki potpuno drugi nivo. Sumnja će da se pojavi ako bude loš rezultat na Olimpijadi. Šta će onda da radi? Da trenira za US open ili da ide na plažu sa familijom? Za Evropljane je teško ljeti da treniraju. Poput Novaka, hoće da ide u Srbiju sa porodicom ili na plažu u Crnu Goru, Hrvatsku ili gdje god. Želi da provodi vrijeme sa njima. Onda stvari postaju teže. Posebno ako postoji frustracija ukoliko bude loš rezultat na Olimpijskim igrama. Svašta može da se dogodi u avgustu. Vjerovatno ga ne zanima da ide i da igra Završni masters ili neke Masterse, to ga ne interesuje previše u ovom momentu. Ima 24 slema i niko neće moći da ga stigne", istakao je Skanagata, novinar kog mnogi u Srbiji pamte po čuvenom izrazu "Not too bad" sa jedne od Novakovih konferencija.

Složio se sa konstatacijom da će upravo od te motivacije najviše da zavisi. "Apsolutno se slažem sa tim. Motivacija je ključ. Ima motiv kada je na terenu i kada igra. Da li postoji motivacija da trenira u avgustu kada familija bude željela da idu zajedno na more? Vidjećemo..."

UBALDOVA SLUTNJA - NOVAK I RAFA ZAJEDNO U PENZIJU!

Razgovor smo priveli kraju pričom o "velikoj trojci" i nadmetanju koje su imali Novak, Rodžer Federer i Rafael Nadal i prilikom objašnjavanja Ubaldo je izgovorio i jednu po malo šokantnu rečenicu, da bi Srbin i Španac zajedno mogli u penziju na kraju sezone. "Rekao bih da sve zavisi od završnice sezone. U ovom momentu Nadal je ubijeđen da je i dalje profesionalni teniser koji može da se takmiči na najvišem nivou. Verovatno i Novak ima slično mišljenje. Ukoliko dožive razočaranje do kraja sezone, onda se možda obojica povuku na kraju godine. Naravno, veće šanse za to su kod Nadala, posebno ako rezultati budu slabi. Đoković voli da se takmiči, mada ne na nekim drugim turnirima koji nisu slemovi. Da bi bio spreman za grend slem, moraš da igraš neke turnire prije toga, da stekneš samopouzdanje i slično. Onda to daje šansu drugim igračima da vjeruju više u sebe. Moraš da budeš zadovoljan svojom igrom da bi nastavio da se baviš tenisom."

Nadamo se ipak svi da se njegove prognoze neće obistiniti. "Da Novak sad ima 22 grend slema, a Rafa 24, onda bi Đoković gurao još sigurno. Sad zna da ne mogu da ga stignu. Ako mu ne bude dobro išlo na Olimpijskim igrama i na US openu, onda može da bude problem. Ne znamo šta može da se dogodi, možda u Njujorku ne bude trenirao dovoljno, pa izgubi od nekoga u ranoj fazi takmičenja. Ništa se ne zna. Vidjećemo šta će da se dogodi", zaključio je Skanagata.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)