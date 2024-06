ALKARAZ JE "UNIŠTIO" CIJELU JEDNU GENERACIJU! Španac nadmašio sve, a ovo je samo početak!

Karlos Alkaraz je titulom na pariskoj šljaci uspio da prestigne cijelu jednu generaciju tenisera... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Karlos Alkaraz proslavio je 5. maja 21. rođendan, samo mjesec dana kasnije slavio je ponovo, ovog puta sa osvojenim trofejom Rolan Garosa! Ukupno trećim peharom sa grend slemova i tako je postao najmlađi igrač u istoriji koji je uspio na tri različite podloge da osvoji slemove. Zvuči kao nešto što je moguće samo na video igricama...

Nije igrica, već stvarnost i to što je uspio da uradi na pariskoj šljaci samo nekoliko nedjelja poslije velikih problema koje je imao sa povredom nadlaktice zbog koje je otkazivao turnire. U isto vrijeme uspio je da nadmaši cijelu jednu generaciju - igrače rođene 1990. godine i kasnije!

Vjerovali ili ne, igrači koji su rođeni devedesetih godina prošlog vijeka uspjeli su da osvoje dva grend slema. U pitanju su Dominik Tim (US open 2020) i Danil Medvedev (US open 2021. godine). Sve ostale turnire sa četiri najveća turnira osvajali su igrači rođeni prije 1990. godine, znate i sami da su većinu tih pehara pokupili Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer. I to je pobijedio jednog od članova te generacije - Aleksandera Zvereva (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

Sada je Španac uradio nešto što igrači koji su mnogo duže u svijetu "bijelog sporta" nisu uspjeli. Tu su svakako Medvedev, Aleksander Zverev, Andrej Rubljov, Kasper Rud, Stefanos Cicipas... Svi oni bili su viđeni kao dio nove generacije, one koja će smijeniti "veliku trojku". Ispostavilo se da je cijela ta generacija uspjela da uzme samo dva trofeja sa najveća četiri turnira. Definitivno premalo, a jasno je da je ovo tek njegov početak.

PUBLIKA UZ ALKARAZA

Pariska publika bila je na strani Alkaraza tokom većeg dijela meča. Moglo je sa tribina da se čuje "Karlos, Karlos", a samo povremeno se čula podrška za Zvereva i to većinski početkom drugog seta kada su očigledno željeli da gledaju meč što duže. U petom setu je praktično konstantno bila podrška za španskog asa.

Očigledno je da je Rafa Nadal sa 14 grend slem titula pomogao i mlađem sunarodniku u svemu tome, pošto je za francusku publiku "kralj šljake", sada su izgleda ti navijači samo nastavili sa podrškom za momka iz Mursije.

Slijedi Vimbldon na kom Novak izvjesno neće igrati, Alkaraz tamo brani titulu, Janik Siner mu je glavni konkurent, mada je trava podloga koja i te kako odgovara igračima sa odličnim servisima. Ostaje da se vidi ko će tamo podići pehar i da li će neko od igrača rođenih devedestih uspjeti da dođe do trofeja.