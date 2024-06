Šampion Formule 1 napravio haos na stazi i ostao bez prijatelja

Uzbudljiva trka Formule 1 u Austriji i veoma napeta situacija između direktnih rivala za titulu.

Izvor: EPA, DANILO DI GIOVANNI/ANSA

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobijedio je na trci u Austriji, ispred vozača Meklarena Oskara Pjastrija, koji je kasnio 1,9 sekundi iza njega i ispred trećeplasiranog Karlosa Sajnca iz Ferarija. Luis Hamilton, sedmostruki šampion, završio je trku na četvrtom mjestu i nije bio blizu vodećeg trija, a 14 sekundi iza njega kroz cilj je prošao šampion i lider Maks Ferstapen.

Upravo je Ferstapen u završnici trke rizičnom vožnjom incirao sudar, tokom borbe protiv Landa Norisa iz Meklarena za vođstvo pred foto-finiš. Od posljedica tog udarca Noris je morao da se povuče, dok je Ferstapen zauzimanjem pete pozicije uvećao svoje vođstvo na 81 bod poslije 11 trka.

Noris je u kobnom trenutku pokušao da prestigne Ferstapena sa spoljne strane, na osam krugova do kraja, ali onda se dogodio kontakt poslije kojeg je Holanđanin bio kažnjen 10 sekundi. I jedan i drugi su oštetili svoje bolide u tom trenutku, a Norisov Meklaren više nije bio u stanju da nastavi. Iako nije pobijedio, Ferstapen je sa 10 bodova uvećao prednost u odnosu na Britanca, kome nije bilo lako poslije trke. "Razočaran sam, iskreno. Bila je ovo dobra trka, radovao sam se fer borbi, čvrstoj, fer borbi. Ali ne bih rekao da se to dogodilo na kraju. Teško je ovo prihvatiti. Vozio sam trku bez greške i osjetio sam da sam napravio dobar posao, ali sam onda izbačen iz trke".

Upitan da li će incident na stazi uticati na njegovo prijateljstvo sa Ferstapenom, Noris nije mogao da pruži jasan odgovor. "Ne znam. Zavisi od toga šta će reći. Ako kaže da nije uradio ništa pogrešno, onda će izgubiti mnogo mog poštovanja zbog toga. Ako prizna da je bio glup i da je udario u mene tako što je bio nemaran, onda ću imati malo poštovanja za to što je kazao. Ipak, teško je prihvatiti to kada se borimo za pobjedu i kada se trudim da sa svoje strane uradim sve fer, dok on to ne čini. Ipak, sada me baš briga za to. Samo mi je žao zbog tima", kazao je Noris.

Iako je tokom trke djelovalo da će Ferstapen pobediti i ovaj put, spora reakcija mehaničara Red Bula u pit-stopu vratila je Norisa u trku i režirala spektakularni kraj.

Ferstapen nije htio da javno šalje poruke svom rivalu i priajtelju. "Naravno da je bilo teško vidjeti kada sam pritisnuo kočnicu. Znam da je oko toga bilo žalbi u prošlosti. Svako može da ima svoje mišljenje, ali ja sam taj koji vozi i za volanom sam. Pogledaću kako i zašto smo se dodirnuli na stazi. Naravno da ćemo pričati o tome. Bio je to nesrećni slučaj, koji se i inače dešava"

Sljedeća trka zakazana je za nedjelju 7. jul u Velikoj Britaniji, na kultnoj stazi Silverstoun.

(MONDO - M.Š)