Najbogatija Srpkinja navija za Novaka! Odrekla se imena Ubavka i postala "kraljica nafte"

Pogledajte ko navija za Novaka Đokovića na Vimbldonu.

Izvor: RTS / Printscreen

Novak Đoković igra u ovom trenutku meč polufinala Vimbldona protiv Lorenca Muzetija, a u njegovoj loži na tribinama su dobro poznata lica. Pored supruge Jelene, sina Stefana i kćerke Tare, kao i njihove dadilje, tu su bili naravno i Novakovi treneri i saradnici: Čarli Gomez Erera, Miljan Amanović, Boris Bošnjaković, Gebhard Fil-Grič i Stiven Sasins Šašjan. Međutim, jedno lice intrigira...

Mnogi nisu prepoznali gospođu koja je sjedila kraj dadilje Novakove i Jelenine dece, a u pitanju je najbogatija Srpkinja koja je povremeno na njegovim mečevima. U pitanju je Rebeka Mekdonald, inače rođena kao Ubavka Mitić, koja je njegova dobra prijateljica još od njegovog samog proboja na ATP turu.

Rebeka Mekdonald je inače rođena 1953. godine u Srbiji pod drugim imenom, a u ranijem intervjuu za "TV Hram" ispričala je kako je otišla u Kanadu i tamo se obogatila: "Djevojčica Ubavka Mitić otišla je u Kanadu i postala Rebeka Mekdonald. Bio je to trnovit put. Mnogo je teže nego što mladi misle. Zapad nije za svakog. Bio je to avanturizam. Kada ste mladi puno ne razmišljate. Nikada nisam zažalila. Opstati na Zapadu je veoma teško. U biznis sam ušla jer je moj pokojni muž rekao da ne mogu da uspijem. Ja sam jako tvrdoglava, imamo mi svoj inat. To sam uradila da mu pokažem da je moguće. Ponosim se što sam Kanađanka srpskog porijekla", poručila je ona.

Prema dostupnim informacijama, Rebeka je osnivačica kompanije "Just Energy Group Inc" u Torontu. Još sada već davne 1989. godine je osnovala "Energy Marketing Inc", 1995. "Atlantic Power", a zbog poslovnih poduhvata nazivali su je "srpskom kraljicom nafte i gasa", jer se njeno bogatstvo procjenjivalo i na dve milijarde dolara. Zovu je i "kraljica nafte".

Ona takođe ima najviše diplomatsko priznanje "Vitez svetosavskog pacifizma", dok je takođe i počasni predjsednik Svesrpskog samita poslovne i akademske dijaspore. Važno je izdvojiti i da je poznata po filantropskom radu, pošto je donirala milione onima kojima je pomoć potrebna, a posebno se pričalo o donaciji tri miliona dolara bolnici u Torontu za borbu protiv artritisa. I sama je imala problema sa tim.

Rebeka Mekdonald takođe počasnu diplomu na Univerzitetu u Viktoriji i strastveni je ljubitelj tenisa. Posebno voli Novaka Đokovića i trudi se da gleda njegove mečeve uživo kada god to može, a prvi put smo je vidjeli u njegovom boksu tokom US Opena 2018. godine.

"Nikada ne dajem individuama, sem djeci koju volim da školujem. Dajem bolnicama. Znate, moram iskrena da budem, moja pokojna majka je došla i rekla mi da svima dajem, ali da ne dajem dovoljno Srbima u Kanadi. Ja sam mislila da su oni dio svih njih. Morala sam mamu da poslušam kao dobro dijete. Pitala sam mamu šta bi bilo najbolje uraditi i ona je rekla – napraviti crkvu. I ja sam zbog nje sagradila crkvu u Torontu. Sagradila sam je po ugledu na Studenicu. I doživjela sam ogromno razočaranje jer mi kao Srbi, kao što sam rekla, specijalno na Zapadu ali i ovdje nismo najsložniji. Crkva se odvojila od naše matice što je meni jako teško palo. Nadam se da je sada mlađa generacija i da ćemo se ponovo sastaviti. Ja vjerujem u samo jednu crkvu", ispričala je Rebeka Mekdonald.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!