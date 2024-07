Andrea gledala Novaka, a njene riječi će zabrinuti sve Đokovićeve navijače

Bivša teniserka potpuno iskreno priznala šta je zabrinulo u finalu Vimbldona

Izvor: YouTube/3nach9/WImbledon

Njemačka teniserka srpskog porijekla Andrea Petković priznala je da je vidjela "Novaka Đokovića" u Karlosu Alkarazu u finalu Vimbldona prošlog vikenda. I to joj se nije nimalo svidjelo, već je iskreno uplašilo, kao Noletovu navijačicu.

"Interesantno je to, prvi put sam vidjela Novaka Đokovića u Karlosu Alkarazu i to me je uplašilo zbog ostalih. Prošle godine, Karlos i Novak su od prvog trenutka bili igrači koje su svi htjeli da pobijede na Vimbldonu. Ove godine je, ipak, Karlos djelovao ranjivo, pravio je mnogo neiznuđenih grešaka, padala mu je koncentracija, bilo mu je potrebno da odigra pet setova protiv Fransisa Tijafoa u trećem kolu i to bez obzira na činjenicu da je Tijafo bio zaista dobar tog dana", napisala je nekadašnja polufinalistikinja Rolan Garosa.

"Ipak, kada je bilo najvažnije, Karlos je pronašao svoju igru. Učinio je to kada je naišao na Tomija Pola, od koga je već dva puta gubio i koji je delovao nepobedivo na travi. Podigao je svoj nivo, pronašao je 'dubinu', snagu, raznovrsnost i sve je istog trenutka postalo bolje. Protiv Novaka Đokovića odigrao je najbolji meč. Bezbroj puta sam vidjela Novaka kako izgleda pobjedivo u prvoj nedjelji grend slema, a onda je u drugoj, odlučujućoj, bio kao igrač sa druge planete. Dostigne vrhunac kada je najpotrebnije"

Prema njenom mišljenju, teži i veći izazovi možda su i bolje spremili Alkaraza za finale u kojem je nadigrao Novaka u tri seta. "Nekada je opasno kada imate laku stazu na terenu. Isto kao što trenirate forhend i bekhend, u teškim situacijama i nevoljama gradite svoju otpornost. Novak nije imao potrebu za tim dok je išao ka finalu ove godine. A, kada je naletio na igrača koji ga je 'pritisnuo', nije imao utrenirane mišiće koji znaju kako da uzvrate u tim situacijama", dodala je Andrea Petković.