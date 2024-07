Novak Đoković ne učestvuje na Lejver kupu, turniru koji u septembru tradicionalno organizuje Rodžer Federer.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da se ovog ljeta najviše fokusira na Olimpijske igre u Parizu, potom na US Open i zatim nastup za Dejvis kup reprezentaciju Srbije, nakon čega će napraviti pauzu. Zbog toga je odlučio da odbije i Rodžera Federera i neće učestvovati na Lejver kupu, turniru koji već godinama organizuje Švajcarac sa još nekoliko partnera.

Britanski portal "Ekspres" piše da je Novak Đoković najveće ime koje neće igrati na Lejver kupu, što je iznenađenje jer su mnogi mislili da će još jednom činiti "Tim Evropa", a tačan razlog odsustva nije poznat. Spekuliše se da je najviše zbog toga što sa 37 godina nije toliko željan takmičenja, pa najviše želi da se odmori sa porodicom nakon napornog avgusta i septembra, umjesto da igra sa prijateljima sa ATP tura.

U pitanju je turnir na kome se Rodžer Federer oprostio prije dvije godine, kada je i Novak Đoković bio gost Švajcarca, tako da će ovoga puta za Evropu igrati Kasper Rud, Stefanos Cicipas, Karlos Alkaraz, Saša Zverev, Danil Medvedev i Rafael Nadal. Kažu da je ovo jedna od najjačih ekipa svih vremena na Lejver kupu, dok se za drugu stranu to i ne može reći.

Vidi opis Da li je Novak ispalio Rodžera Federera? Svima je upalo u oči, Đokovića nema na njegovom spisku! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AELTC/Andrew Parsons / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Aaron Chown / PA Images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Za takozvani "Tim svijeta" će igrati Aleks de Minor, Tejlor Fric, Tomi Pol i Ben Šelton, dok se čeka zvanična potvrda koja će još dvojica igrača činiti cijelu ekipu.

Što se tiče Đokovića, ostaje da se vidi da li će igrati Sinsinati, dok je najavljeno da ga čeka i turneja u Aziji, poslije mnogo godina.

"Osjećao sam se inferiorno u odnosu na njega na terenu. Bio je bolji igrač. To je to", poručio je Novak Đoković i nastavio da sipa komplimente na račun Karlosa Alkaraza, pokazujući poštovanje prema kolegi i saopštavajući da je još gladan: "Svaki poen, svaki udarac je odigrao bolje od mene. Ništa bolje nisam mogao, nije mi dozvolio lakše poene na moj servis, igrao je dobro i raznovrsno, a nikad ga nisam vidio tako da servira. Razbio me je, bio je bolji u svakom aspektu igre".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:18 Novak đoković svira violinu reketom Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)