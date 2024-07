Skandal u Parizu zbog dopinga: Na dan početka Olimpijskih igara izbačena, preti joj kraj karijere!

Lisvel Eva Mehija nije pazila i sada je moguće da će biti izbačena sa OI!

Izvor: Youtube/ Deportes VIP

Jedna od glavnih odbojkašica u timu Dominikanske republike Lisvel Eva Mehija suspendovana je na dan početka Olimpijskih igara! Dominikanke igraju u grupi C sa Turskom, Italijom i Holandijom, a pred prvi meč 28. u 9 ujutru dobile su vijest da jedna od najiskusnijih u sastavu neće smjeti da nastupi u Parizu.

Ova 32-godišnjakinja je bila pozitivna na furosemid nakon jednog takmičenja u Ligi nacija. Taj preparat je diuretik, koristi se za izbacivanje viška tečnosti u organizmu, a ona ga je prema pisanju medija u njenoj domovini koristila da izbaci vodu iz koljena. Mehija koja nastupa na poziciji srednjeg blokera se u međuvremenu obratila javnosti i istakla da je neće biti na trećim Olimpijskim igrama, a da je razlog za to nepažnja.

"Osjećam se veoma loše i razočarano. Napravila sam previd što prethodno nisam istražila lijekove za kontrolu zadržavanja tečnosti u tijelu. Postoji dio mene koji me čini mirnom, s obzirom na to da sam uvijek bila poštena i osoba od integriteta. Nije mi bila namjera da konzumacijom poboljšam fizičke performanse. Znam da je to teško dokazati, kao i da ljudi ne mogu da povjeruju u moju priču. Međutim, držaću glavu visoko i sa punom odgovornošću prihvatiti posljedice. Zahvalan sam svima na pruženoj podršci", navela je Lisvel Eva Mehija.

Sada je čekaju i dalje posljedice, a mogla bi da bude kažnjena i sa do četiri godine suspenzije što bi joj sigurno završilo bogatu karijeru. Ona je krivicu priznala baš da bi kazna bila što manja i kako bi izbjegla da zbog nepažnje stavi tačku na igranje odbojke.