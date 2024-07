Milica ide dalje, Slovenka joj nije mogla ništa! Jednim potezom riješila meč, sad čeka rivalku!

Milica Nikolić je prošla dalje u džudo turniru Olimpijskih igara!

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Jovana Arsić nas je obradovala i prošla u četvrtfinale u singl skulu, a Nilolaj Pimenov i Martin Mačković su otišli u repersaž u dubl skulu, nastupila je i srpska džudiskinja Milica Nikolić. Ona je u prvom kolu imala meč sa Marušom Štangar iz Slovenije i prošla je dalje!

Uspjela je da povede sa 1:0 vazarijem posle tri mintua borbe i to je bilo to! Iako je Slovenka dominirala tokom skoro cijelog meča, imala je više snage, ali je takmički Milica uzimaa pauze da dođe do daha i uspela je da odbrani tu minimalnu prednost.

Slovenka je bila kao 19. na svjetskoj rang listi favoritkinja, ali joj to nije pomoglo. Vidjeli smo i jedno bacanje van tatamija, tako da je mogao i veći rezultat od 1:0 za Milicu da bude. U osmini finala koje je na programu nešto kasnije tokom dana sastaće se sa boljom iz meča Laure Martinez Abelende iz Španije i Mari Di Vargas Lej iz Čilea.