Hrana je katastrofa, da jedemo paštetu!? Tucak otkrio gdje se hrani njegov tim u Parizu!

Selektor šampiona svijeta veoma ljut zbog uslova u kojima njegov tim boravi u Parizu.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske pobijedila je Crnu Goru na početku olimpijskog turnira u Parizu, a selektor "barakuda" Ivica Tucak žestoko je kritikovao organizatora poslije meča zbog ishrane sportista. Selektor aktuelnih svetskih prvaka i evropskih viceprvaka pokušavao je da se zaustavi i da ne iznese sav "prljav veš" iz olimpijskog sela, ali je morao da ukaže na to da je hrana veoma loša.

"Vrlo malo odmora ima. Idemo sada nešto pojesti u Hrvatsku kuću jer u olimpijskom selu je hrana katastrofalna. Negdje kada završe Olimpijske igre daću svoj osvrt na sve skupa, a za sada sam usredsređen na takmičenje. Ako igrači moraju jesti paštetu i sir onda ne znam koji je smisao svega. No, kako nama tako i drugima. Idemo nešto pojesti, idemo osjetiti meso...Gužve su ogromne, loša je hrana. To nije primjereno za ono što je sportisti potrebno, a jedino treba da ima dobar krevet i da može nešto dobro pojesti. No, to u ovom slučaju nije niti jedno, niti drugo. Lako je za mene, ali ti momci igraju", rekao je Tucak, a prenio "Večernji list".

Hrvatska igra u Grupi A i uz mečeve u Sen Deniju i ishranu u "Hrvatskoj kući" fokusira se isključivo na napad na "zlato", ka kojem je krenula uspešno. Tucak će u nastavku spremati ekipu za mečeve protiv Italije 30. jula, Rumunije 1. avgusta, Grčke 3. avgusta i Sjedinjenih Država, 5. avgusta. Plasman u četvrtfinale izboriće četiri reprezentacije, kao i u Grupi A, u kojoj je Srbija "otvorila" takmičenje pobjedom protiv Japana u uzbudljivoj završnici.