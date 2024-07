Rafael Nadal izgubio živce nakon poraza od Novaka Đokovića! Svaki dan me pitate isto, dokle više ljudi!?

Rafaelu Nadalu je dojadilo da stalno sluša jedno te i sto pitanje o odlasku u penziju...

Izvor: EPA-EFE/CATI CLADERA

Rafael Nadal završio je takmičenje u singlu na Olimpijskim igrama, izgubio je od Novaka Đokovića u drugom kolu (6:1, 6:4). Neće još da "pakuje kofere", pošto će sa sunarodnikom Karlosom Alkarazom nastaviti takmičenje u dublu. Taj meč na programu je u utorak i prije svega toga pojavio se na konferenciji za medije.

Tamo se žestoko iznervirao kada je po "milioniti put" dobio pitanje o odlasku u penziju. "Svaki dan, a? Svaki dan hoćete da se penzionišem. Svaki dan ljudi. Pitate me to svaki dan. Ja se trudim da uradim sve što mogu svakog dana. Odgovaram na pitanje, ali ne mogu poslije svakog meča da vam kažem da li je to moj posljednji meč ili ne", počeo je Rafa.

Nastavio je u istom dahu. "Došao sam ovdje, dao sam sve od sebe. Igram i dalje i kada odlučim da prestanem da igram ili kad odlučim da nastavim da se takmičim, javiću vam. Ne znam šta će biti, trudim se svakog dana da uživam u stvarima koje radim i u kojima uživam toliko dugo. Kad se završe Olimpijske igre razmišljaću o odlukama."

Problemi sa povredama mu prave ogromne probleme. "Mučim se dosta u posljednje dvije godine i ako osjetim da ne mogu da se takmičim na tom nivou ili da fizički nisam spreman da igram, onda ću da prestanem da igram i javiću vam. Ali, ne razmišljam o odlasku u penziju svaki dan."

Tek na kraju je prokomentarisao dešavanja sa meča. "Jedan igrač je bio mnogo bolji od drugog i to morate da prihvatite. Oko sat vremena mi je bilo teško da prihvatim sve što se dešava, trudio sam se da zadržim pravi stav i mentalitet i da prihvatim to, jer sam znao da postoji šansa da meč ode u tom smjeru. Nisam u stanju da igram na neophodnom nivou i praktično mi ništa nije poklonio. Nisam imao kvalitet udaraca u kontinuitetu da bih mu stvarao probleme. Nemam iste noge kao prije 15 godina i ako udarci nemaju kvalitet i ako noge od prije 15 godina nisu tu, onda nećete da namučite najboljeg igrača u istoriji", zaključio je Nadal.

BONUS VIDEO: