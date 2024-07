Zvijezda olimpijskih igara preživjela pakao u reprezentaciji SAD

Potresna priča Simon Bajls, najpopularnije gimnastičarke na svijetu. Monstrum je zlostavljao i nju i druge atletičarke i zbog toga je osuđen na višedecenijsku zatvorsku kaznu.

Izvor: SAUL LOEB / POOL/AFP POOL

Američka gimnastičarka Simon Bajls (27), najpopularnija na svijetu, takmiči se na Olimpijskim igrama u Parizu i najviše pogleda u Francuskoj bilo je usmjereno upravo ka njoj. Na prošlim Olimpijskim igrama, u Tokiju, ona je bila jedini učesnik kvalifikovan za sva finala, ali je potom napustila takmičenje zbog mentalnih problema.

Nakon što se povukla sa ekipnog finala, javno je otkrila kroz šta prolazi. "Uvijek ću staviti mentalno zdravlje na prvo mjesto. Jer ako to ne uradite, onda nećete uživati u svom sportu i nećete uspeti koliko želite. Tako da je nekad u redu presjediti na velikim takmičenjima i biti usredsređen samo na sebe, jer to pokazuje koliko ste zaista snažan takmičar i osoba, umjesto da prosto pregurate to na nogama", rekla je tada ona.

Simon Bajls ima čak četiri olimpijska zlata, jedno srebro, dvije bronze, čak 23 zlata sa svjetskih prvenstava, dva srebra, tri bronze... Počev od Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016. počela je da dominira, a godinu i po poslije Brazila hrabro je istupila u javnost i na Tviteru pisala o tome da ju je seksualno napastvovao fizioterapeut reprezentacije Sjedinjenih Država, Lari Nasar. Tada je iztekla optužbe i na račun gimnastičnog saveza svoje zemlje, navodima da su u organizaciji pomogli da se zlostavljanje dogodi i da su to poslije "pokrivali". Nasar je potom uhapšen i izveden pred sub, ali Simon nije imala snagu da se suoči sa njim na svjedočenjima, jer je objasnila da emocionalno nije spremna da se ga vidi uživo. Uz optužbu, Simon Bajls je bila u grupi atletičarki koje su zahtejvale odštetu veću od milijardu dolara zato što FBI nije uspio da spriječi Larjia Nasara da izvrši se*sualne napade prema djevojčicama.

"Većina vas zna me kao nasmijanu djevojku, punu energije. Ipak, u posljednje vrijeme... Osjećam se pomalo slomljeno i što više pokušavam da utišam glasove u glavi, sve jače čujem vrisak. Ne plašim se da kažem svoju priču. Jedna sam od mnogih koji su preživjeli zlostavljanje Larija Nasara. Molim vas, vjerujte mi kada kažem da je mnogo teže reći ove riječi naglas, nego ih napisati na papir", objavila je ona u januaru 2018, kada je hrabro podijelila svoju priču sa svima.

Lari Nasar (60) je od 2017. godine u zatvoru, priznao je djelo koje mu je stavljeno na teret i decenijama će biti u zatvoru zbog više krivičnih djela. U zatvoru je napadnut nožem 2023. godine i uboden u vrat i u grudi. Uz priznavanje sek*sualnih napada na atletičarke, on je osuđen i zbog posjedovanja fotografija sek*ualnog iskorišćavanja djece.