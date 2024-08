Stefane, koliko imaš godina? Novak ispričao dirljivu scenu sa sinom, nije mogao da vjeruje šta čuje

Novak Đoković ispričao je kako je imao jednu posebno dirljivu scenu sa sinom Stefanom.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nastavlja put ka medalji na Olimpijskim igrama. Prošao je u četvrtfinale i tamo ga čeka Stefanos Cicipas. Tri runde je prošao, još tri ga dijele do zlata. U četvrtak će igrati protiv Grka, pa onda u petak ako prođe u polufinale, subota je dan pauze, a za nedjelju je zakazano finale u kom ćemo ga nadamo se gledati.

U Parizu je razgovarao sa novinarima i tamo je otkrio i jednu dirljivu scenu sa sinom Stefanom. Dobio je pitanje o tome koliko mu prisustvo porodice znači. "Naravno da mi mnogo znači. Stefan je vjerovatno i najveća podrška, dolazi tu, viče svim srcem, zajedno sa ćerkom Tarom i suprugom naravno. Ali, znate, on baš voli i prati tenis, zna velika imena, prati, igra", počeo je Đoković.

Onda je otkrio jedan novi detalj.

"Obično sam drugim momcima pričao da je poslije nekih poraza dolazio, pitao me šta se desilo, ispitivao me je. Poslije finala Vimbldona je došao, zagrlio me i rekao mi: 'U redu je, ovo je samo jedan meč, imaćeš još šansi.' Pitao sam ga koliko ima godina. Devet i daje mi takve savete, to je nevjerovatno. Kod kuće sam prvo otac, nisam teniser i trudim se to da sačuvam. Oni me tako vide i to je veliki uspjeh", zaključio je Đoković.