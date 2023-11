Evo zašto moj Stefan navija za Partizan! Novak Đoković: Kako sam kao zvezdaš to dozvolio? Prosto je...

Novak Đoković pričao je o svom sinu Stefanu i njegovom navijanju za Partizan.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/YouTube/screenshot

Novak Đoković otišao je u Torino po titulu i prvo mjesto, pravio je šou na konferenciji, ali je prije svega toga pričao o nečemu drugom. O košarci, svom sinu Stefanu koji navija za Partizan, dok on podržava Crvenu zvezdu. Bili su zajedno na nedavnom derbiju u "Areni" i radovali su se crno-bijeli, kao i njegov nasljednik.

Upravo je to bila jedna od tema o kojoj je Novak pričao u intervjuu za "Večernje novosti".

"Nadam se da to šalje dobru poruku. Neki kažu da sam svom sinu 'dozvolio' da navija za Partizan, a zvezdaš sam. Pitaju kako sam to kao otac mogao da dozvolim? Nisam ja njemu ništa dozvolio, niti sam to uradio da bih se nekome dopao, nego sam svom sinu dao izbor da navija za klub za koji hoće, i da se s tim u vezi osjeća kako želi. To je suština svega", počeo je Novak.

Postavio mu je jedan uslov.

"Svom sinu sam rekao da, što se mene tiče, može da ide na utakmice Partizana. I kada igra sa Zvezdom kao što je to nedavno bio slučaj, pa smo svi zajedno porodično išli ili kada igra protiv bilo koga drugog tima. Može da navija za Partizan, ali onoga trenutka kada ga budem čuo da vrijeđa Zvezdine igrače ili da pogrdno pjeva protiv najvećeg rivala ili nekih drugih timova, tog trenutka se završava njegova kampanja prisustva košarkaškim utakmicama! On to zna i za sada to poštuje."

Novak Djovokic’s son celebrates with pure Partizan pride, fueled by Aleksa Avramovic’s three-pointer ️pic.twitter.com/1US3fARJWU — BasketNews (@BasketNews_com)October 26, 2023

Komentarisao je uvredljivo navijanje sa tribina.

"Uopšte mi se ne sviđa. Bio sam nedavno u 'Areni' za derbi i to vrijeđanje mi nije jasno ni pojmljivo. Ne podržavam, ali to je, nekako postala 'normala' u navijanju, što je za mene strašno i neprihvatljivo. Uvijek sam za to da se navija za svoj klub, srčano, ali nikad protiv drugog kluba, uz vrijeđanje njihovih navijača ili aktera u suparničkom timu. Tako sam vaspitavan."

Kao mali je trenirao baš u Partizanu, a za to vrijeme navijao je za Zvezdu.

"Odrastao sam igrajući za TK Partizan, mnogo trofeja sam osvojio tamo, ali sam navijao za Zvezdu. Tako sam, jednostavno, izabrao na početku svog života, ali to ne znači da mrzim Partizan ili da ću da vrijeđam igrače, njihove porodice, upravni odbor, stručni štab i tako dalje. To su stvari koje ne smiju da postanu normala, a nažalost postale su, i mi kao društvo moramo da se zapitamo zašto je to tako. Da li je normalno da 20.000 ljudi, da li Partizanovih ili Zvezdinih navijača, ili bilo čijih drugih, vrijeđa nekoga konstantno tokom cijele utakmice? Meni to uopšte nije normalno i ne želim da vidim svijet na taj način."

Nada se da će to da prestane u budućnosti. "Nadam se da će nova generacija malo drugačije raditi stvari i prustupati navijanju, i svemu ostalom. Treba da se radi na normalizaciji odnosa vječitih rivala. Ja sam za Partizan zdušno navijao u Monaku prošle godine ili kada su igrali protiv Reala iz Madrida."

Ne dopada mu se ni to što mnogi navijači Partizan ili Zvezde ne navijaju za ljutog rivala kada igra mečeve protiv inostranih klubova.

"Pa to su naši ljudi, Srbi, čovječe! Došli smo do takve nevjerovatne podjele. Iste smo nacionalnosti, svi smo iz istog naroda, i nepojmljivo mi je da ne možeš da podržiš nekoga ko dolazi iz tvoje zemlje, tvog naroda i predstavlja tvoju zemlju. Da, to jeste ljuti rival, najveći rival, ne podržavam, naravno, ja Partizan kada igra protiv Zvezde, ali ako igraju u Evroligi, i predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način u sportskom smislu, zašto da ne ne? Naravno da ću navijati za njih, pogotovo što im je sada trener veliki Željko Obradović, koga jako cijenim, poštujem i volim."

Igraće Novak na Olimpijskim igrama naredne godine, cilj mu je zlato, a nada se da će uspjeh ostvariti svi srpski predstavnici. "Košarka je jako popularna, to je sport broj jedan u Srbiji, mi smo nacija s košarkaškom kulturom i to izuzetno poštujem. Imamo Jokića, Bogdanovića. I sjajan nacionalni tim. Cijela ekipa igra fenomenalno, i na individualnom nivou, i kao reprezentacija koja je druga na svijetu. Nadamo se svi olimpijskom zlatu", zaključio je Đoković.