"Spr*ao sam život u je*eni sport! Novače, ova suza je za tebe": Dragutin Topić plakao kao kiša zbog Đokovića

Slavni srpski sportista nije mogao da se smiri poslije epske pobjede Novaka Đokovića u četvrtfinalu Olimpijskih igara

Slavni srpski atletičar Dragutin Topić u suzama je gledao kako Novak Đoković pobjeđuje Stefanosa Cicipasa u četvrtfinalu Olimpijskih igara - na jednoj nozi. Dok se najveći teniser svih vremena borio sa bolom u koljenu, koje je operisao prije mjesec i po, legendarni "Top" borio se sa emocijama, jer je kao takođe vrhunski sportista shvatao koliko je teška bila Novakova borba.

Dan prije nastupa svoje ćerke Angeline Topić u kvalifikacijama na Olimpijskim igrama u Parizu, Dragutin Topić je u suzama kucao ove riječi i objavio ih na Insatgramu.

"Sprcao sam, baš tako kao što čitate, SPRCAO, svoj život u ovaj JE*ENI sport! Novaka ćemo da pravimo od go*ana, a On CAR, IMPERATOTOR, ali malo nas ga vidi kao takvog. E neka si Nole NOLE, moj si, NAŠ si, Srpski, Ničiji a Svačiiji, a opet moj, jer moja suza je za tebe, pa neka je posljednja, neka me razapnu, boli me baš QRC, ti si Srpsko Naj-Naj. Idem, sutra moje dijete nastupa za istu ovu Srbiju, a meni nekako srce puno...", poručio je Topić na društvenoj mreži.

Dok je Topić pod emocijama kucao objavu na Instagramu, Novak Đoković je pred kamerama priznao da je veoma zabrinut. On se nije ni nasmijao na terenu poslije trijumfa, jer je veoma uplašen zbog bola u koljenu koje je operisao prije manje od dva mjeseca, nakon povrede meniskusa na Rolan Garosu. Isto koljeno ga je opet zaboljelo, bol je prolazio poslije medicinskog tajm-auta, ali nedovoljno brzo i nepotpuno da bi Novak mogao da se kreće kako želi. Ipak, uspio je da i u takvom stanju ponovo pobijedi svoju "staru mušteriju", a ostaje velika dilema i strah da li će Nole biti u stanju da u petak uveče nastupi u polufinalu Olimpijskih igara protiv Lorenca Muzetija.

