Larisa Cerić porazom u repasažu ostala bez šanse za medalju

Džudistkinja Bosne i Hercegovine Larisa Cerić poražena je u prvoj borbi repasaža na Olimpijskim igrama u Parizu u kategoriji preko 78 kilograma.

Larisina protivnica bila je Kim Ha-Jun što je bio njihov treći međusobni okršaj u kojem je Južnokorejka stigla do treće pobjede nad bh. predstavnicom.

Nakon kazne koju su obje džudistkinje na početku borbe zbog neaktivnosti, prvi napad izvršila je Ha-Jun koja je tehnikom vazarija izvršila bacanje i osvojila prvi i jedini bod u meč.



Upravo on joj je bio dovoljan da dođe do pobjede, s obzirom da Larisa do kraja meča nije uspjela ozbiljnije da zaprijeti.

Podsjetimo, Larisa je do repasaža stigla pobjedama iponom u prva dva kola nad Novozelanđankom Sidni Endrus i Portugalkom Rošel Nunješ, dok je u četvrtfinalu poražena od najbolje džudistkinjesvijeta, Romane Diko iz Francuske.

